لبنان

تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:15
نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "إسرائيل ستتدخل مُجدداً في لبنان إذا لم تُتخذ خطوات عملية ضد سلاح حزب الله"، زاعماً أن "الحزب ليس لديه قدرة عسكرية إذا دخلت إسرائيل في صراع مع إيران".
وذكر المصدر الذي لم يجرِ الكشف عن هويته إن "حزب الله يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي اليقظة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ترى أن وضع حزب الله العسكري غير محسوم"، وتابع: "إمكانية القيام بعملية برية أوسع في لبنان قائمة إذا تطلب الأمر".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

الكشف عن

إيران

كاني

بريت

إيرا

خاص "لبنان 24"

