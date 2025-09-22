تصريح إسرائيلي يهدّد لبنان.. هذا ما قيلَ عن "حزب الله"

نقلت قناة "العربية" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن " ستتدخل مُجدداً في إذا لم تُتخذ خطوات عملية ضد سلاح "، زاعماً أن "الحزب ليس لديه قدرة عسكرية إذا دخلت إسرائيل في صراع مع ".

Advertisement