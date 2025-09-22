Advertisement

لبنان

لقاءات خريش.. لتعزيز دور الدفاع المدني

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:13
زار رئيس الجامعة العالمية النائب الدكتور عدنان طرابلسي، والمدير الأكاديمي في الجامعة وعضو بلدية بيروت الدكتور أحمد شاتيلا، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، رافقه وفد ضم الدكتورة زينة الحكيم، والدكتورة سارة مكاري.
وشكر الوفد خلال اللقاء المديرية العامة للدفاع المدني على مساهمتها في تنظيم دورة تدريبية حول مواجهة الكوارث خلال المخيم الصيفي الذي أقامته الجامعة، كما تم التباحث في سبل التعاون بين الجانبين بما يعزز دور الدفاع المدني في توعية أفراد المجتمع للحفاظ على السلامة العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
