لبنان

في كفركلا… حريق قرب مركز لليونيفيل

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:18
 اندلع حريق على تل نحاس- كفركلا قرب مركز" اليونيفيل"،  وتوجهت سيارات الدفاع المدني من مركز القليعة الى المكان.
