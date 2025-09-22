Advertisement

لبنان

في نيويورك.. لقاءات للرئيس عون حول ملفات وطنية

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:21
Doc-P-1420073-638941480820962866.png
Doc-P-1420073-638941480820962866.png photos 0
لبحث مجموعة من الملفات الوطنية الحيوية، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك
تمحورت المداخلات حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، ومشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافةً إلى ملف التحوّل الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الانتخابات المقبلة.

‏كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية ودور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار الوطني، وملف إعادة الإعمار. وقد عرض الرئيس عون للواقع الراهن والتحديات التي يواجهها لبنان، فيما قدّم المشاركون أفكاراً واقتراحات عملية، وأبدوا استعدادهم لتسخير خبراتهم وعلاقاتهم الدولية لدعم لبنان والدفاع عن مصالحه على مختلف المستويات.
 
(الوكالة الوطنية)

 
