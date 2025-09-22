مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ونقابة المحامين.. لهذا الهدف!

Advertisement

وقعت مذكرة تفاهم بين ممثلة بأمينها العام الدكتور عمر بالإنابة عن ، مع في ممثلة بالنّقيب فادي خليل ، والهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والنقابية في وتماشياً مع الرؤية المشتركة لتعزيز التعليم القانوني وتطوير المهارات القانونية بين الجامعة ونقابة المحامين، إضافة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان من خلال توفير ورش عمل ودورات تدريبية تساهم في تعزيز الوعي من خلال كلية الحقوق والعلوم السياسة، مركز حقوق الإنسان، مركز التعليم المستمر ونقابة المحامين من خلال معهد المحاماة او اي من اجهزتها ولجانها.واشارت الجامعة في بيان الى انها "تقدم للمحامين والعاملين في نقابة المحامين حسومات على الأقساط المعتمدة، بالإضافة الى تنظيم مؤتمرات علمية ومهنية مُشتركة تتناول القوانين المستجدّة والتحديات القانونية المعاصرة، تعزيز دور العيادات القانونية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية بالتعاون مع نقابة المحامين من خلال لجنة المعونة او معهد المحاماة، تبادل الإصدارات العلمية القانونية بين مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية ومكتبة نقابة المحامين (مجلّة العدل)"