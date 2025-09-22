Advertisement

لبنان

لجنة المرأة والطفل: جريمة بنت جبيل دليل على استهداف الأطفال في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1420079-638941497085719797.png
Doc-P-1420079-638941497085719797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين أنّ الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل، وذهب ضحيتها أب وأطفاله الثلاثة، تُظهر بوضوح أنّ وجود الأطفال في لبنان والمنطقة مهدّد بشكل خطير.
Advertisement

وشدّدت عز الدين على أنّ "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم، والدعم العسكري والسياسي الممنوح لإسرائيل، يُعدّ شراكة فعلية في العدوان"، معتبرة أن "من صمت عن إبادة أطفال غزة أعطى الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر".

اجتماع للجنة حول الصحة المدرسية

كلام عز الدين جاء خلال ترؤسها اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية، بحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وممثلين عن وزارات ومنظمات دولية، خُصص لعرض نتائج المسح الوطني حول الصحة المدرسية على عيّنة من التلامذة اللبنانيين بين 13 و17 عامًا.

وبيّن المسح مؤشرات مقلقة في مجالات التغذية، النوم، النشاط البدني، التنمّر، الصحة النفسية، إضافة إلى استهلاك الكحول والتبغ وتعاطي المخدرات.

عز الدين دعت إلى دراسة معمّقة للأسباب ووضع سياسات للحدّ من هذه الظواهر، محذّرة من انعكاساتها على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال.

من جهته، أدان الوزير ناصر الدين مجزرة بنت جبيل، مؤكدًا أن الموقف الوطني الموحد هو أقوى رسالة بوجه الاحتلال، وعرض في الوقت نفسه خطوات الوزارة في ملف اللقاحات ورعاية الحضانات.
 
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
lebanon 24
22/09/2025 18:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: جريمة بنت جبيل انتهاك لكل الأعراف الدولية
lebanon 24
22/09/2025 18:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
lebanon 24
22/09/2025 18:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر: مجزرة بنت جبيل جريمة حرب موصوفة
lebanon 24
22/09/2025 18:20:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

اجتماع للجنة

الإسرائيلي

وزير الصحة

عز الدين

بنت جبيل

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24