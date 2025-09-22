لجنة المرأة والطفل: جريمة بنت جبيل دليل على استهداف الأطفال في لبنان والمنطقة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية أنّ الجريمة التي ارتكبها في مدينة ، وذهب ضحيتها أب وأطفاله الثلاثة، تُظهر بوضوح أنّ وجود الأطفال في والمنطقة مهدّد بشكل خطير.وشدّدت عز الدين على أنّ "الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم، والدعم العسكري والسياسي الممنوح لإسرائيل، يُعدّ شراكة فعلية في العدوان"، معتبرة أن "من صمت عن إبادة أطفال غزة أعطى الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر".كلام عز الدين جاء خلال ترؤسها اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية، بحضور العامة الدكتور ركان ناصر الدين وممثلين عن وزارات ومنظمات دولية، خُصص لعرض نتائج المسح الوطني حول الصحة المدرسية على عيّنة من التلامذة اللبنانيين بين 13 و17 عامًا.وبيّن المسح مؤشرات مقلقة في مجالات التغذية، النوم، النشاط البدني، التنمّر، الصحة النفسية، إضافة إلى استهلاك والتبغ وتعاطي المخدرات.عز الدين دعت إلى دراسة معمّقة للأسباب ووضع سياسات للحدّ من هذه ، محذّرة من انعكاساتها على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال.، أدان الوزير ناصر الدين مجزرة بنت ، مؤكدًا أن الموقف الوطني الموحد هو أقوى رسالة بوجه الاحتلال، وعرض في الوقت نفسه خطوات الوزارة في ملف اللقاحات ورعاية الحضانات.