31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد حادثة انهيار سقف صف في صيدا… وزيرة التربية تتحرك وبيان توضيحي من المدرسة
Lebanon 24
22-09-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أنها تابعت مباشرة حادثة انهيار سقف أحد الصفوف في المدرسة الإنجيلية الوطنية في
صيدا
، مشيرة إلى أنه تم تكليف مهندسين مختصين بالكشف على المبنى بكامله بعد إقفال القسم المتضرر لحين التأكد من صلاحيته.
Advertisement
وأوضحت كرامي أنها تواصلت مع بلدية المية ومية ومع القسيس
جوزف
قصاب
صاحب المدرسة، حيث جرى إرسال مهندسين للكشف على البناء وإصلاح أي خلل. كما كلفت مصلحة التعليم الخاص إصدار تعميم إلى كل المدارس الخاصة والمجانية بضرورة تقديم مستندات حديثة حول متانة الأبنية موقعة من مهندس مدني.
الوزيرة
شددت على أنّ سلامة الطلاب أولوية مطلقة، شاكرة الله على أن الحادثة لم تُسفر عن أي إصابات.
وفي السياق نفسه: صدر عن مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا بياناً يهدف إلى توضيح ما حصل فيما يخصّ سقوط طبقة خارجية من سقف احد الصفوف فى المدرسة.
ونص البيان على ما يلي:
خلال عطلة نهاية الأسبوع، سقطت طبقة خارجية من سقف احد صفوف في المدرسة من دون أن يتواجد أي من الطلاب أو أفراد
الهيئة التعليمية
في المكان. وعليه، جرى تجهيز مكان بديل ونُقل التلامذة إليه لمتابعة دروسهم بشكل طبيعي.
صباح اليوم
، تمّ الكشف على الصف من قبل المهندس المدني، رئيس
لجنة الأهل
د. ربيع
خليفة
وبحضور مندوب من
وزارة التربية والتعليم العالي
ومصلحة التعليم الخاص وتمّ التأكد من سقوط طبقة خارجية من سقف احد الصفوف، وطلب أيضاً من مهندسين مدنيين من
السينودس
الإنجيلي ومن البلدية للكشف أيضاً وإرسال تقارير،
تؤكّد مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا أن أمن طلابها وسلامتهم سيبقيان دائماً في مقدمة أولوياتها، وأنّ المدرسة ملتزمة دوماً القيام بواجباتها تجاه أبنائها ومجتمعها."
مواضيع ذات صلة
بالصورة: سقوط سقف صف في إحدى المدارس بصيدا
Lebanon 24
بالصورة: سقوط سقف صف في إحدى المدارس بصيدا
22/09/2025 18:20:12
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
22/09/2025 18:20:12
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان توضيحيّ من أهالي مركبا
Lebanon 24
بيان توضيحيّ من أهالي مركبا
22/09/2025 18:20:12
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش
Lebanon 24
توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش
22/09/2025 18:20:12
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
الهيئة التعليمية
لجنة الأهل
صباح اليوم
السينودس
الإنجيل
الوزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:48 | 2025-09-22
22/09/2025 09:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا ووفودًا لمناقشة شؤون إنمائية وخدماتية
Lebanon 24
الحجار يلتقي نوابًا ووفودًا لمناقشة شؤون إنمائية وخدماتية
11:13 | 2025-09-22
22/09/2025 11:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية تعيق العودة للرعاية الصحية في لبنان
Lebanon 24
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية تعيق العودة للرعاية الصحية في لبنان
11:10 | 2025-09-22
22/09/2025 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كتاب من أصحاب المصانع.. مطالب بحل أزمة النقل والمواد الأولية
Lebanon 24
كتاب من أصحاب المصانع.. مطالب بحل أزمة النقل والمواد الأولية
11:06 | 2025-09-22
22/09/2025 11:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية الصينية تعلن استئناف خدماتها في لبنان
Lebanon 24
القنصلية الصينية تعلن استئناف خدماتها في لبنان
11:04 | 2025-09-22
22/09/2025 11:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "حدود لبنان".. ماذا زعمَ تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
Lebanon 24
بمهمة واضحة.. معلومات تكشف للمرة الاولى عن نشر الموساد لـ 100 عميل في إيران
13:00 | 2025-09-21
21/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:48 | 2025-09-22
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
11:13 | 2025-09-22
الحجار يلتقي نوابًا ووفودًا لمناقشة شؤون إنمائية وخدماتية
11:10 | 2025-09-22
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية تعيق العودة للرعاية الصحية في لبنان
11:06 | 2025-09-22
كتاب من أصحاب المصانع.. مطالب بحل أزمة النقل والمواد الأولية
11:04 | 2025-09-22
القنصلية الصينية تعلن استئناف خدماتها في لبنان
11:00 | 2025-09-22
الايجابية تتكرّس في زيارة بن فرحان
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 18:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24