بعد حادثة انهيار سقف صف في صيدا… وزيرة التربية تتحرك وبيان توضيحي من المدرسة

وأوضحت كرامي أنها تواصلت مع بلدية المية ومية ومع القسيس صاحب المدرسة، حيث جرى إرسال مهندسين للكشف على البناء وإصلاح أي خلل. كما كلفت مصلحة التعليم الخاص إصدار تعميم إلى كل المدارس الخاصة والمجانية بضرورة تقديم مستندات حديثة حول متانة الأبنية موقعة من مهندس مدني.



وفي السياق نفسه: صدر عن مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا بياناً يهدف إلى توضيح ما حصل فيما يخصّ سقوط طبقة خارجية من سقف احد الصفوف فى المدرسة.

ونص البيان على ما يلي:

خلال عطلة نهاية الأسبوع، سقطت طبقة خارجية من سقف احد صفوف في المدرسة من دون أن يتواجد أي من الطلاب أو أفراد في المكان. وعليه، جرى تجهيز مكان بديل ونُقل التلامذة إليه لمتابعة دروسهم بشكل طبيعي.

، تمّ الكشف على الصف من قبل المهندس المدني، رئيس د. ربيع وبحضور مندوب من ومصلحة التعليم الخاص وتمّ التأكد من سقوط طبقة خارجية من سقف احد الصفوف، وطلب أيضاً من مهندسين مدنيين من الإنجيلي ومن البلدية للكشف أيضاً وإرسال تقارير،

تؤكّد مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا أن أمن طلابها وسلامتهم سيبقيان دائماً في مقدمة أولوياتها، وأنّ المدرسة ملتزمة دوماً القيام بواجباتها تجاه أبنائها ومجتمعها."