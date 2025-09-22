Advertisement

لبنان

بعد حادثة انهيار سقف صف في صيدا… وزيرة التربية تتحرك وبيان توضيحي من المدرسة

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1420080-638941499220961119.jpeg
Doc-P-1420080-638941499220961119.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أنها تابعت مباشرة حادثة انهيار سقف أحد الصفوف في المدرسة الإنجيلية الوطنية في صيدا، مشيرة إلى أنه تم تكليف مهندسين مختصين بالكشف على المبنى بكامله بعد إقفال القسم المتضرر لحين التأكد من صلاحيته.
Advertisement

وأوضحت كرامي أنها تواصلت مع بلدية المية ومية ومع القسيس جوزف قصاب صاحب المدرسة، حيث جرى إرسال مهندسين للكشف على البناء وإصلاح أي خلل. كما كلفت مصلحة التعليم الخاص إصدار تعميم إلى كل المدارس الخاصة والمجانية بضرورة تقديم مستندات حديثة حول متانة الأبنية موقعة من مهندس مدني.

الوزيرة شددت على أنّ سلامة الطلاب أولوية مطلقة، شاكرة الله على أن الحادثة لم تُسفر عن أي إصابات.
 
 
وفي السياق نفسه: صدر عن مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا بياناً يهدف إلى توضيح ما حصل فيما يخصّ سقوط طبقة خارجية من سقف احد الصفوف فى المدرسة.
 
 
ونص البيان على ما يلي:
 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، سقطت طبقة خارجية من سقف احد صفوف في المدرسة من دون أن يتواجد أي من الطلاب أو أفراد الهيئة التعليمية في المكان. وعليه، جرى تجهيز مكان بديل ونُقل التلامذة إليه لمتابعة دروسهم بشكل طبيعي.
صباح اليوم، تمّ الكشف على الصف من قبل المهندس المدني، رئيس لجنة الأهل د. ربيع خليفة وبحضور مندوب من وزارة التربية والتعليم العالي ومصلحة التعليم الخاص وتمّ التأكد من سقوط طبقة خارجية من سقف احد الصفوف، وطلب أيضاً من مهندسين مدنيين من السينودس الإنجيلي ومن البلدية للكشف أيضاً وإرسال تقارير،
تؤكّد مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا أن أمن طلابها وسلامتهم سيبقيان دائماً في مقدمة أولوياتها، وأنّ المدرسة ملتزمة دوماً القيام بواجباتها تجاه أبنائها ومجتمعها."
مواضيع ذات صلة
بالصورة: سقوط سقف صف في إحدى المدارس بصيدا
lebanon 24
22/09/2025 18:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
lebanon 24
22/09/2025 18:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحيّ من أهالي مركبا
lebanon 24
22/09/2025 18:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش
lebanon 24
22/09/2025 18:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الهيئة التعليمية

لجنة الأهل

صباح اليوم

السينودس

الإنجيل

الوزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24