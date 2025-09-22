البزري.. متابعة لحادثة المدرسة الإنجيلية وتعليق على مجزرة بنت جبيل



جبران أكدت أن الحادثة لم تُسفر عن إصابات كونها وقعت يوم الأحد، في غياب الطلاب والموظفين، وأن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. وأضافت أن الإدارة كانت تقوم بكشوفات دورية على المبنى، وبدأت مباشرةً أعمال الترميم بوتيرة سريعة لضمان عودة آمنة للتلامذة والهيئة التعليمية. أجرى النائب الدكتور البزري اتصالًا بمديرة مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية في إلين ، للاطمئنان على أوضاع المدرسة بعد حادثة انهيار سقف أحد الصفوف.جبران أكدت أن الحادثة لم تُسفر عن إصابات كونها وقعت يوم الأحد، في غياب الطلاب والموظفين، وأن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. وأضافت أن الإدارة كانت تقوم بكشوفات دورية على المبنى، وبدأت مباشرةً أعمال الترميم بوتيرة سريعة لضمان عودة آمنة للتلامذة والهيئة التعليمية.

وتعليقًا على مجزرة بنت أمس، استنكر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر المجزرة في بنت جبيل التي أودت بحياة أب وثلاثة من أطفاله، معتبرًا أنها "تحدٍ سافر للجنة الخماسية والمجتمع الدولي".