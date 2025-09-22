Advertisement

لبنان

البزري.. متابعة لحادثة المدرسة الإنجيلية وتعليق على مجزرة بنت جبيل

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:59
أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالًا بمديرة مدرسة الفنون الإنجيلية الوطنية في صيدا إلين جبران، للاطمئنان على أوضاع المدرسة بعد حادثة انهيار سقف أحد الصفوف.
جبران أكدت أن الحادثة لم تُسفر عن إصابات كونها وقعت يوم الأحد، في غياب الطلاب والموظفين، وأن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية. وأضافت أن الإدارة كانت تقوم بكشوفات دورية على المبنى، وبدأت مباشرةً أعمال الترميم بوتيرة سريعة لضمان عودة آمنة للتلامذة والهيئة التعليمية.
 
 
وتعليقًا على مجزرة بنت جبيل أمس، استنكر النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر lbci المجزرة الإسرائيلية في بنت جبيل التي أودت بحياة أب وثلاثة من أطفاله، معتبرًا أنها "تحدٍ سافر للجنة الخماسية والمجتمع الدولي".
ورأى أن التنديد الرسمي اللبناني "جيّد لكنه غير كافٍ"، داعيًا الدولة إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة لـ"إبراز وحشية العدو والمطالبة بموقف دولي أكثر فعالية لوقف الاعتداءات".
 
