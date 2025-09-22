Advertisement

لبنان

وقفة احتجاجية في المنية للمطالبة بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:56
نفذ أهالي حي منطقة الجديدة في المنية وقفة احتجاجية عند جسر فطوم، في حضور رئيس إتحاد بلديات المنية توفيق زريقة، للمطالبة بمعالجة خط الصرف الصحي الممتد من بلدة مركبتا المجاورة  مروراً بالوادي في المنية، والذي يشكل مستنقعاً ملوثا يضر بالبيئة والمياه الجوفية، وينتج عنه انتشار الروائح الكريهة والقوارض، ما يزيد من خطر تفشي الأمراض الجلدية والكوليرا والأوبئة.
واوضحت الفاعليات الأهالي ان "هذه المشكلة قائمة منذ ثلاث سنوات، وأن محاولاتهم المتكرّرة للفت انتباه نائب المنطقة، إضافةً إلى رئيسي بلدية مركبتا السابق والحالي، لم تلقَ أي استجابة فعلية"، واعتبروا أنّ "ما يحصل مهزلة نتيجة الإهمال المستمر"، ومؤكدين أنّه "طفح الكيل ولم يعد السكوت مقبولاً"، وشدّدوا على أنّ "هذا الملف يتقدّم على مشاريع التزفيت والإنارة، لكونه أكثر إلحاحاً ويتصل مباشرة بصحة الناس وحياتهم اليومية".


وطالب المحتجّون وزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الصحة ركان ناصر الدين، إضافةً إلى قائمقام القضاء جان الخولي وجميع المعنيين، بـ"التدخّل العاجل لمعالجة الأزمة قبل تفاقم الأضرار الصحية والبيئية".


بدوره، أكد زريقة خلال الإحتجاج "حرصه على متابعة هذه القضايا، واعدا بتشكيل لجنة من أهالي الحي بالتوازي مع لجنة فنية من البلدية، لمتابعة المشكلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية".
الأمراض الجلدية

تمارا الزين

ناصر الدين

جان الخولي

وزير الصحة

الكوليرا

نائب ال

القضايا

