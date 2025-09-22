وقفة احتجاجية في المنية للمطالبة بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي

Advertisement

واوضحت الفاعليات الأهالي ان "هذه المشكلة قائمة منذ ثلاث سنوات، وأن محاولاتهم المتكرّرة للفت انتباه نائب المنطقة، إضافةً إلى رئيسي بلدية مركبتا السابق والحالي، لم تلقَ أي استجابة فعلية"، واعتبروا أنّ "ما يحصل مهزلة نتيجة الإهمال المستمر"، ومؤكدين أنّه "طفح الكيل ولم يعد السكوت مقبولاً"، وشدّدوا على أنّ "هذا الملف يتقدّم على مشاريع التزفيت والإنارة، لكونه أكثر إلحاحاً ويتصل مباشرة بصحة الناس وحياتهم اليومية".وطالب المحتجّون وزيرة البيئة ووزير الصحة ركان ، إضافةً إلى قائمقام وجميع المعنيين، بـ"التدخّل العاجل لمعالجة الأزمة قبل تفاقم الأضرار الصحية والبيئية".بدوره، أكد زريقة خلال الإحتجاج "حرصه على متابعة هذه ، واعدا بتشكيل لجنة من أهالي الحي بالتوازي مع لجنة فنية من البلدية، لمتابعة المشكلات المطروحة والعمل على إيجاد حلول عملية".