لبنان

قائد الجيش استقبل بلاسخارت وعرض والنائب الحاج للاوضاع

Lebanon 24
22-09-2025 | 08:44
 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis – Plasschaert،
كما استقبل النائب رازي الحاج، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

 

