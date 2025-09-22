Advertisement

لبنان

وزير الصحة في صيدا.. نحو تحويل المدارس إلى مراكز رعاية صحية

Lebanon 24
22-09-2025 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1420106-638941527926947868.png
Doc-P-1420106-638941527926947868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعه الأول مع لجنة تنسيق الشبكة الصحية لصيدا والجوار في المستشفى التركي، بحضور النائبين بهية الحريري وعبد الرحمن البزري، والنائب أسامة سعد، ورئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي، إضافة إلى ممثلين عن المستشفيات الحكومية والخاصة.
Advertisement

الحريري: التشبيك نموذج من صيدا

النائب بهية الحريري شددت في كلمتها على أن "التشبيك لا ينجح من دون إرادة مشتركة"، مشيرة إلى أن صيدا قدّمت نموذجًا ناجحًا في التشبيك التربوي والصحي، خصوصًا عبر مشروع الصحة المدرسية، الذي يجمع بين وزارتي الصحة والتربية.

ناصر الدين: المدارس مراكز رعاية

من جهته، أشاد الوزير ناصر الدين بالتجربة، مؤكدًا أن "وزارة الصحة تعمل مع وزارة التربية على مشروع يهدف إلى تحويل كل مدرسة إلى مركز رعاية صحية"، معتبرًا أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية أكثر فعالية وأثرًا من الاستثمار في الاستشفاء فقط.

السقوف المالية للمستشفيات

الوزير تطرق إلى مسألة السقوف المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على زيادة بقيمة 20 مليون دولار في موازنة 2026، وأنه تم اعتماد آلية جديدة لتوزيع الاعتمادات على المستشفيات وفق نسبة صرفها السابقة، بهدف ضمان عدالة أكبر وتشجيع التعاون مع وزارة الصحة.

وأكد ناصر الدين أن "مريض وزارة الصحة له حقوق، وعلى المستشفيات الخاصة أن تستقبله"، مطمئنًا أن الأموال المرصودة في الموازنة متوفرة وأن أي فاتورة تُقدّم يجري دفعها من المالية مباشرة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
lebanon 24
22/09/2025 18:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
lebanon 24
22/09/2025 18:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين تفقد والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة مراكز الرعاية في الضاحية
lebanon 24
22/09/2025 18:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تحذر: تحديات في الرعاية الصحية بالسويداء
lebanon 24
22/09/2025 18:20:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفيات الحكومية

الوكالة الوطنية

وزارة الصحة

عبد الرحمن

وزير الصحة

الحريري

من جهته

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24