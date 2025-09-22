وزير الصحة في صيدا.. نحو تحويل المدارس إلى مراكز رعاية صحية

Advertisement

عقد العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعه الأول مع لجنة تنسيق الشبكة الصحية لصيدا والجوار في المستشفى ، بحضور النائبين بهية وعبد البزري، والنائب أسامة سعد، ورئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي، إضافة إلى ممثلين عن والخاصة.النائب بهية الحريري شددت في كلمتها على أن "التشبيك لا ينجح من دون إرادة مشتركة"، مشيرة إلى أن صيدا قدّمت نموذجًا ناجحًا في التشبيك والصحي، خصوصًا عبر مشروع الصحة المدرسية، الذي يجمع بين وزارتي الصحة والتربية.، أشاد الوزير ناصر الدين بالتجربة، مؤكدًا أن " تعمل مع وزارة التربية على مشروع يهدف إلى تحويل كل مدرسة إلى مركز رعاية صحية"، معتبرًا أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية أكثر فعالية وأثرًا من الاستثمار في الاستشفاء فقط.الوزير تطرق إلى مسألة السقوف المالية، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على زيادة بقيمة 20 مليون دولار في موازنة 2026، وأنه تم اعتماد آلية جديدة لتوزيع الاعتمادات على المستشفيات وفق نسبة صرفها السابقة، بهدف ضمان عدالة أكبر وتشجيع التعاون مع وزارة الصحة.وأكد ناصر الدين أن "مريض وزارة الصحة له حقوق، وعلى المستشفيات الخاصة أن تستقبله"، مطمئنًا أن الأموال المرصودة في الموازنة متوفرة وأن أي فاتورة تُقدّم يجري دفعها من المالية مباشرة.