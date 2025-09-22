الجميّل التقى ماغرو… هذا ما تمّ بحثه

Advertisement

الاجتماع حضره نائب الدكتور نبيل حكيّم، عضو المكتب السياسي الدكتور الآن حكيم إضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والمستشار السياسي في السفارة رومان كالفاري.وتناول البحث موضوع سلاح " " ودور لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مع التشديد على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يُحصر السلاح بيدها وفق والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.كما جرى التأكيد على أهمية الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة منها، وعلى دور ، لا سيما في الضغط على جميع الأطراف المعنيين بالمسار الدولي لضمان حسن التنفيذ، بما يشمل الجانب .وتطرق البحث أيضاً إلى التطورات الداخلية، ولا سيما الاستحقاقات والإصلاحات الأساسية التي تشكّل مدخلاً أساسياً لإعادة النهوض الاقتصادي في .