Advertisement

لبنان

الجميّل التقى ماغرو… هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
22-09-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1420110-638941531814286414.jpeg
Doc-P-1420110-638941531814286414.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، حيث جرى بحث في التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
Advertisement


الاجتماع حضره نائب رئيس الحزب الدكتور نبيل حكيّم، عضو المكتب السياسي الدكتور الآن حكيم إضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله والمستشار السياسي في السفارة الفرنسية رومان كالفاري. 


وتناول البحث موضوع سلاح "حزب الله" ودور لجنة متابعة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مع التشديد على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وأن يُحصر السلاح بيدها وفق الدستور والقوانين اللبنانية والقرارات الدولية.


كما جرى التأكيد على أهمية التزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة منها، وعلى دور المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا في الضغط على جميع الأطراف المعنيين بالمسار الدولي لضمان حسن التنفيذ، بما يشمل الجانب الإسرائيلي.


وتطرق البحث أيضاً إلى التطورات الداخلية، ولا سيما الاستحقاقات الانتخابية والإصلاحات الأساسية التي تشكّل مدخلاً أساسياً لإعادة النهوض الاقتصادي في لبنان.
مواضيع ذات صلة
رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
22/09/2025 18:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
عون التقى الوزير شحادة.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
22/09/2025 18:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
lebanon 24
22/09/2025 18:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
برعاية أميركية.. وزير الخارجية السوري التقى وفدا إسرائيليا في باريس وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
22/09/2025 18:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

رئيس الحزب

الإسرائيلي

الانتخابية

نائب رئيس

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24