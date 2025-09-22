بدقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل… بدء جلسة مجلس الوزراء

Advertisement

يترأس الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء يحضرها الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد ،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد ، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص.كما يحضر لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.واستهل جلسته بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح بنت .