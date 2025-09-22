Advertisement

لبنان

بدقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل… بدء جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
22-09-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1420115-638941537464339762.jpg
Doc-P-1420115-638941537464339762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد ،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص.
Advertisement
 
كما يحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واستهل مجلس الوزراء جلسته بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل.

 
مواضيع ذات صلة
جلسة مجلس الوزراء بدأت بالوقوف دقيقة صمت على روح المرجع الدستوري حسن الرفاعي
lebanon 24
22/09/2025 18:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
lebanon 24
22/09/2025 18:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية
lebanon 24
22/09/2025 18:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
lebanon 24
22/09/2025 18:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الذكاء الاصطناعي

المدير العام

مجلس الوزراء

نائب رئيس

الجمهوري

جمهورية

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24