لبنان

النادي الرياضي بيروت يجدد تعاونه مع OMT للسنة الثانية على التوالي

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:03
أُقيم مؤتمر صحافي في مقرّ نادي الرياضي بيروت في المنارة بحضور رئيسه المهندس مازن طبّارة، ورئيس مجلس إدارة شركة OMT السيد حكمت أبو زيد، تمّ خلاله الإعلان عن تجديد شراكة النادي  وشركة OMT للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026.
في كلمته، تحدّث طبّارة عن أهميّة هذه الخطوة قائلًا: "يسرّنا تجديد هذه الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدًا مع شركة OMT، تأكيدًا على الثقة المتبادلة بين الطرفين". ثمّ تطرّق إلى المشاريع المستقبلية التي ستجمع بين نادي الرياضي ومشجّعيه وتطبيق OMT Pay، ما يزيد التناغم في ما بينهم ويحفّز الفريق على تطوير أدائه.

من جهته، هنّأ أبو زيد النادي الرياضي بيروت على الإنجازات التي حقّقها في موسم 2024-2025، مؤكّدًا أنّ هذا التعاون يجمع بين الرياضة والابتكار، والتكنولوجيا ولعبة كرة السلّة. وأضاف: "سنعلن قريبًا عن تجربة رقمية جديدة تجمع بين النادي الرياضي ومشجّعيه، وتطبيق OMT Pay، هذا التطبيق الذي يشجّع بميزاته على التخفيف من استخدام الكاش وتعزيز الشمول المالي". 

وفي الختام، قدّم طبّارة خاتم البطولة إلى شركة OMT تقديرًا للشراكة المستمرّة، والتُقطت صورة تذكارية.
