انقلاب شاحنة على طريق قناريت - الغازية.. وهذا وضع السائق

انقلبت بعد ظهر اليوم الإثنين، شاحنة العام الذي يربط بين بلدتي قناريت والغازية، مما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث عملت على نقل السائق إلى أحد المستشفيات في المنطقة.