لبنان

انقلاب شاحنة على طريق قناريت - الغازية.. وهذا وضع السائق

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:40
انقلبت بعد ظهر اليوم الإثنين، شاحنة على الطريق العام الذي يربط بين بلدتي قناريت والغازية، مما أدى إلى إصابة سائقها بجروح.
وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث عملت على نقل السائق إلى أحد المستشفيات في المنطقة.
على الطريق

الغاز

فيات

