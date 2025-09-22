الخشن والمفتي قبلان.. عرض للمستجدات وتنديد لمجزرة بنت جبيل

زار اليوم الإثنين الناشط الاجتماعي محمد رامز الخشن، المفتي الجعفري الممتاز قبلان في مكتبه الإفتاء الجعفري.

وخلال اللقاء تم عرض للمستجدات على الساحة المحلية والصعوبات التي تمر بها الساحة .

وأشار الخشن في بيان،الى أن :"اللقاء كان مناسبة لإدانة المجزرة الوحشية التي ارتكبتها آلة الحرب البربرية في والتي راح ضحيتها عائلة مدنية لا ذنب لهم الا انهم تشبثوا بأرضهم ".



ولفت الخشن الى "أن المرحلة اليوم هي مرحلة رص الصفوف والوحدة الوطنية لرد كل المخططات التي تتربص بساحتنا واليوم بوحدتنا كلبنانيين نهزم العدو وننهض ببلدنا في ظل هذه الأزمات السياسية والإقتصادية والتنموية".

كما دعا الخشن المفتي قبلان لزيارة .