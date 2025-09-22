Advertisement

الخشن والمفتي قبلان.. عرض للمستجدات وتنديد لمجزرة بنت جبيل

22-09-2025 | 09:43
زار اليوم الإثنين الناشط الاجتماعي محمد رامز الخشن، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري.
وخلال اللقاء تم عرض للمستجدات على الساحة المحلية والصعوبات التي تمر بها الساحة اللبنانية.
وأشار الخشن في بيان،الى أن :"اللقاء كان مناسبة لإدانة المجزرة الوحشية التي ارتكبتها آلة الحرب البربرية الإسرائيلية في بنت جبيل والتي راح ضحيتها عائلة مدنية لا ذنب لهم الا انهم تشبثوا بأرضهم ".
 
ولفت الخشن الى "أن المرحلة اليوم هي مرحلة رص الصفوف والوحدة الوطنية لرد كل المخططات التي تتربص بساحتنا واليوم بوحدتنا كلبنانيين نهزم العدو وننهض ببلدنا في ظل هذه الأزمات السياسية والإقتصادية والتنموية".
كما دعا الخشن المفتي قبلان لزيارة البقاع الغربي.
