لبنان

سيساهم في دعم 2500 مزارع و145 تعاونية… إطلاق مشروع "أراضينا" برعاية وزير الزراعة

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:51
 أُطلق مشروع "أراضينا" (ARADINA) برعاية وزير الزراعة نزار هاني، خلال احتفال أقيم في فندق "الكومودور" – الحمرا، بحضور ممثلين عن الهيئات الرسمية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب عدد من المزارعين والتعاونيات.
يمول المشروع الذي يمتد على أربع سنوات، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالشراكة بين المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه (CIHEAM Montpellier) ومنظمة "العمل ضد الجوع" (Action Against Hunger) ومنظمة "فير ترايد" لبنان (Fair Trade Lebanon)، على أن يساهم في دعم 2500 مزارع و145 تعاونية في اعتماد ممارسات زراعية وإيكولوجية مستدامة في مختلف أنحاء لبنان.


وأكد وزير الزراعة أن "المشروع يتكامل مع التوجّهات الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2025 – 2026، التي تركّز على دعم المزارعين المتضررين من الأزمات، تطوير مهاراتهم، تعزيز وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وترسيخ الممارسات الإيكولوجية المستدامة".



وأشار الى أن "إطلاق "أراضينا" يشكّل محطة مفصلية نحو مستقبل أكثر خضرة وصمودا للزراعة اللبنانية"، شاكرا "شركاء المشروع والمزارعين والتعاونيات باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاحه".



كما تحدث في الحفل مدير المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه تييري دوبوبل، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان جان-برتران موثيس الذي قال: "من خلال مشروع ARADINA، نهدف إلى مساعدة المزارعين اللبنانيين على الزراعة المستدامة، والوصول إلى الأسواق، وتعزيز قدرات مجتمعاتهم المحلية".


وكان عرض تفصيلي عن المشروع قدمه الدكتور حاتم بلهوشات من CIHEAM Montpellier. ونُظمت جلسات نقاشية بقيادة شركاء الائتلاف، تناولت سبل دعم المزارعين والانتقال نحو الزراعة الإيكولوجية، ودور التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز هذا التوجّه، إلى جانب الدروس المستفادة من التجارب الميدانية.


واختُتم الحفل بجلسة نقاش مفتوحة وحفل استقبال، أكد خلالها المشاركون أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لبناء قطاع زراعي أكثر عدلا واستدامة في لبنان.
