لبنان

من سلام… تعميم هام بشأن الأملاك العامة والأثرية (صورة)

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:44
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام بتاريخ اليوم تعميماً إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وطلب فيه التشدد في منع استعمالها قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة.
