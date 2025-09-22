Advertisement

لبنان

المدير العام للدفاع المدني استقبل رئيس بلدية جديدة مرجعيون

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:53
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية، وتناول البحث سبل التعاون بما يعزز جاهزية الدفاع المدني وسلامة المجتمع المحلي وخدمة أبناء المنطقة.
