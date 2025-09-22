وزير الثقافة يبحث مع خبراء "إيكوموس" شروط الحفاظ على وادي القديسين

Advertisement

- للآثار سركيس الخوري

- مدير المشاريع في قطاع الثقافة في المكتب الإقليمي لليونسكو في جو

- مدير مؤسسة GAIA وعضو "إيكوموس " زوين

- عضو "إيكوموس لبنان" جان ياسمين

- سمر كرم، مسؤولة المواقع الأثرية في لبنان في المديرية العامة للآثار

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – ، الخبيرتين من منظمة "إيكوموس" (ICOMOS) مونيكا لونجو وآن فوريش، في إطار متابعة وضع وادي القديسين المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.تركّز البحث خلال اللقاء على الشروط الضرورية لضمان بقاء الوادي على لائحة التراث الدولي، إضافةً إلى التقرير التقييمي الذي أعدته الخبيرتان بتكليف من منظمة اليونسكو.وشدّد الوزير سلامة على حرصه الكبير على الوادي "وعلى الموقع الدولي المميز الذي يحظى به"، مؤكداً تعزيز حضور للآثار في الوادي ومحيطه لضمان حمايته وصونه.وكانت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار قد طلبت من منظمة اليونسكو (مركز التراث العالمي) إيفاد بعثة خبراء دولية لتقييم الوضع الحالي للموقع، وتحديد التحديات التي تواجه الحفاظ عليه وإدارته، مع وضع توصيات عملية لتعزيز الحماية والتثمين والإدارة المستدامة.وقد استمرت زيارة الوادي المقدس بين 15 و18 أيلول، وشملت جولات ميدانية واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية بالوادي.شارك في اللقاء إلى جانب الوزير سلامة كل من: