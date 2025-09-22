Advertisement

لبنان

وزير الثقافة يبحث مع خبراء "إيكوموس" شروط الحفاظ على وادي القديسين

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:55
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، الخبيرتين من منظمة "إيكوموس" (ICOMOS) مونيكا لونجو وآن فوريش، في إطار متابعة وضع وادي القديسين المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
تركّز البحث خلال اللقاء على الشروط الضرورية لضمان بقاء الوادي على لائحة التراث الدولي، إضافةً إلى التقرير التقييمي الذي أعدته الخبيرتان بتكليف من منظمة اليونسكو.
وشدّد الوزير سلامة على حرصه الكبير على الوادي "وعلى الموقع الدولي المميز الذي يحظى به"، مؤكداً تعزيز حضور المديرية العامة للآثار في الوادي ومحيطه لضمان حمايته وصونه.


وكانت وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار قد طلبت من منظمة اليونسكو (مركز التراث العالمي) إيفاد بعثة خبراء دولية لتقييم الوضع الحالي للموقع، وتحديد التحديات التي تواجه الحفاظ عليه وإدارته، مع وضع توصيات عملية لتعزيز الحماية والتثمين والإدارة المستدامة.


وقد استمرت زيارة الوادي المقدس بين 15 و18 أيلول، وشملت جولات ميدانية واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية بالوادي.


شارك في اللقاء إلى جانب الوزير سلامة كل من:
المدير العام للآثار سركيس الخوري
- مدير المشاريع في قطاع الثقافة في المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت جو كريدي
- مدير مؤسسة GAIA وعضو "إيكوموس لبنان" جورج زوين
- عضو "إيكوموس لبنان" جان ياسمين
- سمر كرم، مسؤولة المواقع الأثرية في لبنان الشمالي في المديرية العامة للآثار
 
 
(الوكالة الوطنية)
