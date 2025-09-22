29
لبنان
القنصلية الصينية تعلن استئناف خدماتها في لبنان
Lebanon 24
22-09-2025
|
11:04
A-
A+
أصدرت القنصلية
الصينية
في
لبنان
بيانًا أوضحت فيه أنه ابتداءً من 25 أيلول 2025، ستستأنف
السفارة الصينية
خدماتها القنصلية، بما يشمل: إصدار جوازات السفر، التأشيرات، التوثيق، التصديق القنصلي، تسجيل الزواج، والشهادات القنصلية.
وأوضحت القنصلية أن حاملي جوازات السفر العادية يجب عليهم تقديم طلباتهم عبر مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في
بيروت
، بينما أصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الراغبون بإجراءات رسمية أو الحصول على جواز جديد، يجب عليهم مراجعة السفارة مباشرة.
كما نشرت القنصلية روابط ومواعيد التقديم، وحثّت المواطنين على توزيع الطلبات على ساعات مختلفة لتفادي الازدحام خلال فترة
الاستئناف
الأولي للخدمات.
مركز خدمة التأشيرة الصينية في بيروت:
- العنوان: منطقة
فردان
، شارع كونكورد، مبنى كونكورد، الطابق الخامس
- ساعات العمل: الإثنين – الجمعة، 8:00 صباحًا – 3:00 ظهرًا
- التقديم السريع: 8:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا
- الهاتف: 009611743012 / 009611743019
- البريد الإلكتروني: beirutcenter@visaforchina.org
- الموقع: visaforchina.cn
القسم القنصلي في السفارة:
- العنوان: بيروت،
الرملة البيضاء
، 72 شارع
نقولا
إبراهيم سرسق
- ساعات العمل: الإثنين – الجمعة، 9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا
- البريد الإلكتروني: beirut@csm.mfa.gov.cn
- الهاتف: 009611850315 تحويلة 801 أو 852
