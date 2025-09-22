القنصلية الصينية تعلن استئناف خدماتها في لبنان

Advertisement

- العنوان: منطقة ، شارع كونكورد، مبنى كونكورد، الطابق الخامس

- ساعات العمل: الإثنين – الجمعة، 8:00 صباحًا – 3:00 ظهرًا

- التقديم السريع: 8:00 صباحًا – 12:00 ظهرًا

- الهاتف: 009611743012 / 009611743019

- البريد الإلكتروني: beirutcenter@visaforchina.org

- الموقع: visaforchina.cn

- العنوان: بيروت، ، 72 شارع إبراهيم سرسق

- ساعات العمل: الإثنين – الجمعة، 9:00 صباحًا – 1:00 ظهرًا

- البريد الإلكتروني: beirut@csm.mfa.gov.cn

- الهاتف: 009611850315 تحويلة 801 أو 852

أصدرت القنصلية في بيانًا أوضحت فيه أنه ابتداءً من 25 أيلول 2025، ستستأنف خدماتها القنصلية، بما يشمل: إصدار جوازات السفر، التأشيرات، التوثيق، التصديق القنصلي، تسجيل الزواج، والشهادات القنصلية.وأوضحت القنصلية أن حاملي جوازات السفر العادية يجب عليهم تقديم طلباتهم عبر مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في ، بينما أصحاب الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الراغبون بإجراءات رسمية أو الحصول على جواز جديد، يجب عليهم مراجعة السفارة مباشرة.كما نشرت القنصلية روابط ومواعيد التقديم، وحثّت المواطنين على توزيع الطلبات على ساعات مختلفة لتفادي الازدحام خلال فترة الأولي للخدمات.