لبنان
كتاب من أصحاب المصانع.. مطالب بحل أزمة النقل والمواد الأولية
Lebanon 24
22-09-2025
|
11:06
A-
A+
وجّه أصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات في مناطق
الشوف
، عاليه والمتن كتابًا إلى
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، طالبوا فيه بالتحرك لمعالجة النقص الحاد في المواد الأولية الأساسية الذي يهدد استمرارية عمل القطاع الحيوي.
وأشاروا إلى أن هذا النقص يؤدي إلى تأخير مشاريع البنية التحتية، ويعرض السلامة العامة للخطر، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، كما يعرّض بعض المنشآت للانهيار بسبب الأمطار والسيول.
وشدد أصحاب المصانع وسائقي الشاحنات على ضرورة إعادة النظر بدوام سير الشاحنات، ووضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات والمرامل، بالإضافة إلى السماح لبعض الكسارات المستوفية للشروط بالعمل لتسهيل حركة الإنتاج دون تعطيل.
وأكدوا أن التمييز في تطبيق القانون بين شركات ومرافق معينة يزيد الكلفة ويضر بالقطاع، مشددين على أن هذه الأزمة تمس مصدر رزق آلاف العائلات
اللبنانية
، داعين الحكومة لإيجاد حلول عاجلة وعملية لضمان استمرار عجلة الإنتاج.
(الوكالة الوطنية)
