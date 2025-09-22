أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية تعيق العودة للرعاية الصحية في لبنان

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

أفادت منظمة "أطباء " في بأن الهجمات شبه اليومية والاحتلال المؤقت للنقاط الحدودية الجنوبية تمنع من العودة إلى منازلهم، وتعيق وصول السكان إلى الرعاية الصحية.وقالت المنظمة إن البنية التحتية الصحية في دُمرت جزئيًا، وأدى التصعيد إلى إخلاء 8 مستشفيات، وتأثر 21 مستشفى أخرى، فيما أغلقت 133 منشأة صحية أولية أبوابها. وتضررت وحدها مستشفيات بنسبة 40٪ من طاقتها الاستيعابية.وقد استجابت فرق المنظمة من خلال إنشاء عيادات ميدانية وتقديم الاستشارات الطبية والنفسية، إذ سجّلوا ما يزيد عن 175,338 استشارة طبية و14,179 استشارة نفسية فردية و12,433 جماعية بين 23 أيلول 2024 و1 أيلول 2025.وأكدت المنظمة أن الأزمة الإنسانية مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، مع وجود أكثر من 82,000 نازح في لبنان يعانون صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.