لبنان
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية تعيق العودة للرعاية الصحية في لبنان
Lebanon 24
22-09-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت منظمة "أطباء
بلا حدود
" في
لبنان
بأن الهجمات
الإسرائيلية
شبه اليومية والاحتلال المؤقت للنقاط الحدودية الجنوبية تمنع
النازحين
من العودة إلى منازلهم، وتعيق وصول السكان إلى الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن البنية التحتية الصحية في
جنوب لبنان
دُمرت جزئيًا، وأدى التصعيد إلى إخلاء 8 مستشفيات، وتأثر 21 مستشفى أخرى، فيما أغلقت 133 منشأة صحية أولية أبوابها. وتضررت وحدها مستشفيات
النبطية
بنسبة 40٪ من طاقتها الاستيعابية.
وقد استجابت فرق المنظمة من خلال إنشاء عيادات ميدانية وتقديم الاستشارات الطبية والنفسية، إذ سجّلوا ما يزيد عن 175,338 استشارة طبية و14,179 استشارة نفسية فردية و12,433 جماعية بين 23 أيلول 2024 و1 أيلول 2025.
وأكدت المنظمة أن الأزمة الإنسانية مستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، مع وجود أكثر من 82,000 نازح في لبنان يعانون صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
(الوكالة الوطنية)
