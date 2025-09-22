Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي نوابًا ووفودًا لمناقشة شؤون إنمائية وخدماتية

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:13
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، النائب عماد الحوت لمناقشة مجموعة من الملفات الإنمائية والخدماتية.
كما التقى الوزير النائب السابق فارس سعيد، وتم تداول الأوضاع العامة، واستقبل أيضًا وفدًا من دار الإفتاء في جبل لبنان برئاسة القاضي الشيخ محمد هاني الجوزو، للبحث في شؤون الأوقاف والمسائل المتعلقة بإدارة الشؤون الدينية في المنطقة.
