Advertisement

لبنان

الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:45
A-
A+

Doc-P-1420177-638941637848057193.jpg
Doc-P-1420177-638941637848057193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمنّى رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، أن "تُتوَّج مفاوضات الموفد السعودي في لبنان الأمير يزيد بن فرحان، بالنجاح والتوفيق ، وخصوصًا فيما يتعلّق بفتح قنوات التواصل بين مختلف اللبنانيين وهذا امرا عودتنا عليه مملكة الخير دائما".
Advertisement
 

وفي بيان له، قال الترشيشي: "إنّ القطاع الزراعي والتصديري، ومعه سائر القطاعات الإنتاجية في لبنان، يعوّل على زيارة الموفد السعودي، مشيدًا بالدور الذي دأبت المملكة العربية السعودية، والتي نطلق عليها "مملكة الخير"، على القيام به دعمًا للبنان".


وتابع: "إن آلاف العاملين في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ينظرون بكل امل أن يتصدّر جدول أعمال الموفد السعودي موضوع تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني، ولا سيّما بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها في مكافحة المخدرات وحبوب الكبتاغون والقضاء عليهم ، وهي جهود نالت تقدير السفير السعودي وليد البخاري الذي وصفها بـ"الجبّارة".


وختم: "نأمل أن يكون هناك مبادرة من المملكة العربية السعودية تبدأ بفتح الطريق الدولية امام الشاحنات اللبنانية في اطار الترانزيت والخطوة التالية إعادة فتح الأسواق السعودية أمام منتجاتنا، وهكذا تبقى المملكة كما عهدناها دائمًا، مملكة الخير".
مواضيع ذات صلة
مبادرة سعودية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وضبطها
lebanon 24
22/09/2025 21:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في حزيران
lebanon 24
22/09/2025 21:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
lebanon 24
22/09/2025 21:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
lebanon 24
22/09/2025 21:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

وزارة الداخلية

الجيش اللبناني

السفير السعودي

رئيس الاتحاد

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:37 | 2025-09-22
14:24 | 2025-09-22
14:00 | 2025-09-22
13:56 | 2025-09-22
13:48 | 2025-09-22
13:21 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24