الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني

تمنّى الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، أن "تُتوَّج مفاوضات الموفد السعودي في الأمير يزيد بن فرحان، بالنجاح والتوفيق ، وخصوصًا فيما يتعلّق بفتح قنوات التواصل بين مختلف اللبنانيين وهذا امرا عودتنا عليه مملكة الخير دائما".

وفي بيان له، قال الترشيشي: "إنّ القطاع الزراعي والتصديري، ومعه سائر القطاعات الإنتاجية في لبنان، يعوّل على زيارة الموفد السعودي، مشيدًا بالدور الذي دأبت ، والتي نطلق عليها "مملكة الخير"، على القيام به دعمًا للبنان".





وتابع: "إن آلاف العاملين في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ينظرون بكل امل أن يتصدّر جدول أعمال الموفد السعودي موضوع تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني، ولا سيّما بعد الجهود الكبيرة التي بذلها ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها في مكافحة المخدرات وحبوب الكبتاغون والقضاء عليهم ، وهي جهود نالت تقدير وليد البخاري الذي وصفها بـ"الجبّارة".