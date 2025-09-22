29
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الترشيشي: نأمل بمبادرة سعودية تعيد فتح الأسواق السعودية أمام الانتاج اللبناني
Lebanon 24
22-09-2025
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمنّى
رئيس الاتحاد
الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، أن "تُتوَّج مفاوضات الموفد السعودي في
لبنان
الأمير يزيد بن فرحان، بالنجاح والتوفيق ، وخصوصًا فيما يتعلّق بفتح قنوات التواصل بين مختلف اللبنانيين وهذا امرا عودتنا عليه مملكة الخير دائما".
Advertisement
وفي بيان له، قال الترشيشي: "إنّ القطاع الزراعي والتصديري، ومعه سائر القطاعات الإنتاجية في لبنان، يعوّل على زيارة الموفد السعودي، مشيدًا بالدور الذي دأبت
المملكة العربية السعودية
، والتي نطلق عليها "مملكة الخير"، على القيام به دعمًا للبنان".
وتابع: "إن آلاف العاملين في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ينظرون بكل امل أن يتصدّر جدول أعمال الموفد السعودي موضوع تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة فتح الأسواق
السعودية
أمام الإنتاج اللبناني، ولا سيّما بعد الجهود الكبيرة التي بذلها
الجيش اللبناني
ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها في مكافحة المخدرات وحبوب الكبتاغون والقضاء عليهم ، وهي جهود نالت تقدير
السفير السعودي
وليد البخاري الذي وصفها بـ"الجبّارة".
وختم: "نأمل أن يكون هناك مبادرة من
المملكة
العربية السعودية
تبدأ بفتح الطريق الدولية امام الشاحنات
اللبنانية
في اطار الترانزيت والخطوة التالية إعادة فتح الأسواق السعودية أمام منتجاتنا، وهكذا تبقى المملكة كما عهدناها دائمًا، مملكة الخير".
مواضيع ذات صلة
مبادرة سعودية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وضبطها
Lebanon 24
مبادرة سعودية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وضبطها
22/09/2025 21:46:12
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في حزيران
Lebanon 24
السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في حزيران
22/09/2025 21:46:12
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نعرب عن التعازي جراء وفاة وإصابة أفراد من الجيش اللبناني في جنوب لبنان
22/09/2025 21:46:12
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
22/09/2025 21:46:12
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
وزارة الداخلية
الجيش اللبناني
السفير السعودي
رئيس الاتحاد
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين
Lebanon 24
سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين
14:37 | 2025-09-22
22/09/2025 02:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. السيطرة على حريق قرب أحد مراكز "اليونيفيل"
Lebanon 24
في الجنوب.. السيطرة على حريق قرب أحد مراكز "اليونيفيل"
14:24 | 2025-09-22
22/09/2025 02:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يهاجم "حزب الله".. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير يهاجم "حزب الله".. هذا ما قاله
13:56 | 2025-09-22
22/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحكومة ماضية بقرار حصر السلاح".. ماذا أعلن عون من نيويورك؟
Lebanon 24
"الحكومة ماضية بقرار حصر السلاح".. ماذا أعلن عون من نيويورك؟
13:48 | 2025-09-22
22/09/2025 01:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:37 | 2025-09-22
سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين
14:24 | 2025-09-22
في الجنوب.. السيطرة على حريق قرب أحد مراكز "اليونيفيل"
14:00 | 2025-09-22
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
13:56 | 2025-09-22
وزير يهاجم "حزب الله".. هذا ما قاله
13:48 | 2025-09-22
"الحكومة ماضية بقرار حصر السلاح".. ماذا أعلن عون من نيويورك؟
13:21 | 2025-09-22
السيدة الأولى من نيويورك: سلامَ لبنان ووقف الحرب فيه هو من سلام الشرقِ الأوسط
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 21:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24