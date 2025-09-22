"الوطني الحر": يبدو أن رئيس بلدية القاع يريد تحوير الأنظار عن جوهر زيارة الرئيس ميشال عون

صدر عن هيئة القاع في " " البيان الآتي:

"يبدو أن رئيس بلدية القاع بشير مطر، ومن وراءه سياسياً، أراد تحوير الأنظار عن جوهر الزيارة الرمزية للرئيس للقاع وتأثيرها، فاختار التصويب العبثي على كلام رئيس " " ، من دون أن يضيف شيئا يذكر.



وطالما أن التحوير مستمر، لا بد من تذكير مطر بالآتي:





- لقد سبق وذكّر الرئيس وعلى مسمعه في الكنيسة، أن كل ما بادر إليه لحماية هو من ضمن واجبه. لكن وإنصافا، كان قرار بتحرير الجرود وتغطية حاسما بهذا القرار التاريخي، على الرغم من بعض النصائح الخارجية. فلولا هذا الغطاء السياسي الذي تأمن في 2017، لم نكن لنشهد تحرير الجرود آنذاك. وإلا لماذا لم يحصل التحرير في عهود سابقة وبدءاً من العام 2014؟







- إن الحر سيبقى داعيا للوحدة بين شرائح المجتمع اللبناني، أما إذا كان مطر من دعاة اختلاق قضية وفتن بين القرى المجاورة، فهذا شأنه.





ونذكره بأن مياه نبع اللبوة لم تنقطع عن القاع طيلة الولاية الرئاسية للعماد ميشال عون وإنما انقطعت خلال عهد وزير الطاقة الحالي المسمى من قبل وعلى عهد حكومة لا يشارك فيها "التيار".





وقد كان حرياً به إضافة إلى مطالبته بمياه اللبوة، أن يؤمن بشكل مستدام روافد مائية أخرى للمزارعين.

