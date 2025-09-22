Advertisement

لبنان

للقاطنين في شرق صيدا.. خبرٌ يجب قراءته

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:53
أفادت المعلومات بأنّ وحدة من فوج الهندسة في الجيش ستقوم بتفجير في منطقة القرية - شرق صيدا على طريق النادي.
ومن الممكن أن يُسمع صوت دوي قوي في المحلة، فاقتضى إبلاغ المواطنين بذلك.
 
 
 
 
