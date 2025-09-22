"المساعي مستمرة".. "التقدمي" يعلن إطلاق سراح 24 معتقلاً من السويداء

صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي:

نتيجة الاتصالات والمساعي المستمرة التي قام ويقوم بها منذ أحداث الدامية، لإطلاق سراح جميع المخطوفين والمختطفات والمعتقلين من أهالي ، وبعد تكثيف الاتصالات في اليومين الماضيين، عقب العرقلة التي طالت ملف تحرير المخطوفين بعد الاعلان عن الاتفاق الثلاثي الذي وقع في ، تم اليوم إطلاق سراح 24 معتقلاً من أهالي السويداء.





وتستمر المساعي لاطلاق سراح جميع المخطوفين لا سيما المختطفات بناءً على التي وضعها الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي والتي تبنّى الاتفاق الثلاثي بين دمشق وعمّان وواشنطن فحواها.