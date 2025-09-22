Advertisement

لبنان

"المساعي مستمرة".. "التقدمي" يعلن إطلاق سراح 24 معتقلاً من السويداء

Lebanon 24
22-09-2025 | 12:32
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي:
نتيجة الاتصالات والمساعي المستمرة التي قام ويقوم بها الحزب التقدمي الاشتراكي منذ أحداث تموز الدامية، لإطلاق سراح جميع المخطوفين والمختطفات والمعتقلين من أهالي السويداء، وبعد تكثيف الاتصالات في اليومين الماضيين، عقب العرقلة التي طالت ملف تحرير المخطوفين بعد الاعلان عن الاتفاق الثلاثي الذي وقع في دمشق، تم اليوم إطلاق سراح 24 معتقلاً من أهالي السويداء.
 

وتستمر المساعي لاطلاق سراح جميع المخطوفين لا سيما المختطفات بناءً على خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والتي تبنّى الاتفاق الثلاثي بين دمشق وعمّان وواشنطن فحواها.


وفي السياق، يشكر التقدمي جميع الأطراف الداعمة والمسهلة لاطلاق المخطوفين والشروع في حل الأزمة.
 
 
 
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي

خارطة الطريق

وليد جنبلاط

وليد جنبلا

حزب التقدم

الاشتراكي

