بشأن تصريحات براك عن لبنان.. ماذا شهدت جلسة الحكومة؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ اجتماعاً سيُعقد قريباً بين المعنيين يخصص لبحث المواقف الأخيرة للموفد الأميركي بشأن .

وذكرت المعلومات أن "مواقف بُحثت قبل جلسة الحكومة اليوم وعلى هامشها بين الوزراء ورئيس الحكومة ولكن ليس بشكل رسمي".



وكان براك وصف " " وإيران بـ"العدو"، وقال: "نحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها".



وفي تصريح لسكاي نيوز، أشار إلى أنّ " لديها 5 نقاط في ولن تنسحب منها"، مشيراً إلى أنَّ "حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية".



كذلك، لفت براك إلى أن " منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزاً بشكل جيد".



وبشأن نزع سلاح "حزب الله"، أوضح أن "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي"، داعياً الحكومة إلى الاعلان "بوضوح أنها ستنزع سلاحه".



وأعلن أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما"، وتابع: "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال الأميركية".