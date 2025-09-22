Advertisement

لبنان

بشأن تصريحات براك عن لبنان.. ماذا شهدت جلسة الحكومة؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1420211-638941690080108655.jpg
Doc-P-1420211-638941690080108655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ اجتماعاً سيُعقد قريباً بين المعنيين يخصص لبحث المواقف الأخيرة للموفد الأميركي توماس براك بشأن لبنان.
Advertisement
 

وذكرت المعلومات أن "مواقف براك بُحثت قبل جلسة الحكومة اليوم وعلى هامشها بين الوزراء ورئيس الحكومة نواف سلام ولكن ليس بشكل رسمي".
 

وكان براك وصف "حزب الله" وإيران بـ"العدو"، وقال: "نحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها". 
 

وفي تصريح لسكاي نيوز، أشار إلى أنّ "إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها"، مشيراً إلى أنَّ "حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية". 
 

كذلك، لفت براك إلى أن "الجيش اللبناني منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزاً بشكل جيد". 
 

وبشأن نزع سلاح "حزب الله"، أوضح أن "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي"، داعياً الحكومة إلى الاعلان "بوضوح أنها ستنزع سلاحه".
 

وأعلن أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما"، وتابع: "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية". 
 











مواضيع ذات صلة
هذا سيناريو جلسة الحكومة الجمعة.. ماذا ستشهد؟
lebanon 24
22/09/2025 21:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن لبنان مرفوضة شكلاً ومضموناً
lebanon 24
22/09/2025 21:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن لبنان... ماذا طلب برّاك من نتنياهو؟
lebanon 24
22/09/2025 21:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
lebanon 24
22/09/2025 21:46:54 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

نواف سلام

سكاي نيوز

سكاي نيو

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:37 | 2025-09-22
14:24 | 2025-09-22
14:00 | 2025-09-22
13:56 | 2025-09-22
13:48 | 2025-09-22
13:21 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24