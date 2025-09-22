29
لبنان
بشأن تصريحات براك عن لبنان.. ماذا شهدت جلسة الحكومة؟
Lebanon 24
22-09-2025
|
13:15
photos
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، أنَّ اجتماعاً سيُعقد قريباً بين المعنيين يخصص لبحث المواقف الأخيرة للموفد الأميركي
توماس براك
بشأن
لبنان
.
وذكرت المعلومات أن "مواقف
براك
بُحثت قبل جلسة الحكومة اليوم وعلى هامشها بين الوزراء ورئيس الحكومة
نواف سلام
ولكن ليس بشكل رسمي".
وكان براك وصف "
حزب الله
" وإيران بـ"العدو"، وقال: "نحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها".
وفي تصريح لسكاي نيوز، أشار إلى أنّ "
إسرائيل
لديها 5 نقاط في
جنوب لبنان
ولن تنسحب منها"، مشيراً إلى أنَّ "حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية".
كذلك، لفت براك إلى أن "
الجيش اللبناني
منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزاً بشكل جيد".
وبشأن نزع سلاح "حزب الله"، أوضح أن "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي"، داعياً الحكومة إلى الاعلان "بوضوح أنها ستنزع سلاحه".
وأعلن أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما"، وتابع: "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال
القيادة المركزية
الأميركية".
