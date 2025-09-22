سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين

Advertisement

أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن أجرت مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني بشأن ملف المعتقلين، ووجدت تفهماً ورغبة حقيقية في التعاون.وأضاف الوزير: "نأمل أن تثمر جهودنا في إغلاق ملف المعتقلين نهائيًا بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني".