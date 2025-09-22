Advertisement

لبنان

سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:37
Doc-P-1420228-638941742477830411.jpg
Doc-P-1420228-638941742477830411.jpg photos 0
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن سوريا أجرت مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني بشأن ملف المعتقلين، ووجدت تفهماً ورغبة حقيقية في التعاون.
وأضاف الوزير: "نأمل أن تثمر جهودنا في إغلاق ملف المعتقلين نهائيًا بما يحقق مصلحة الشعبين السوري واللبناني".
لبنان

عربي-دولي

