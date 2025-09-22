28
لبنان
"الاعتدال الوطني": صدور مرسوم هبة تأهيل منشآت معملي البارد الكهرومائية إنجاز حيوي
Lebanon 24
22-09-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توجه تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، إلى الأهالي في محافظتي
الشمال
وعكار، لافتاً إلى أن "إنجازاً حيوياً تحقق بفضل المتابعة اليومية والحثيثة من نواب التكتل، وتمثل بصدور المرسوم رقم 1009 عن فخامة رئيس الجمهورية
اللبنانية
العماد جوزاف عون
ودولة
رئيس مجلس الوزراء
القاضي نواف سلام، والذي قضى بقبول هبة عينية بقيمة 5 ملايين و112 ألف
يورو
مقدمة من برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي (UNDP) لصالح مؤسسة كهرباء
لبنان
، من أجل تأهيل وتطوير منشآت معملي البارد الكهرومائية".
وأوضح أن "هذا المشروع يعد خطوة مفصلية على طريق النهوض بقطاع الكهرباء في الشمال وعكار، ويعيد إلى هذه المنشآت الحيوية دورها كرئة الشمال في إنتاج الطاقة، ومن شأنه أن يسهم بشكل مباشر في زيادة ساعات التغذية الكهربائية، ما بين 6 و8 ساعات يوميا عند اكتمال مراحله التي تشمل: إعداد الدراسات الهندسية اللازمة لتأهيل وتطوير المعملين، شراء المعدات الحديثة المطلوبة، الاشراف على أعمال تركيبها وتنفيذها، متابعة أعمال التسليم من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وتدريب الفنيين على الصيانة والتشغيل لضمان استدامة المشروع".
وأكد أن "إنجاز هذا المشروع هو ثمرة شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، شاكرا لـ"رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وفائهما بوعودهما الإنمائية لأهل الشمال وعكار، وحرصهما على تحقيق الإنماء المتوازن، انسجاما مع ما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري".
كما شكر لـ"وزيري الطاقة والمياه جو الصدي والمال ياسين جابر متابعتهما وجهودهما المخلصة لإقرار هذا المرسوم، واستجابتهما لمطالب التكتل المحقة"، مثمنا "الجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم مشاريع البنى التحتية والتنمية المستدامة في لبنان، وفي أقضية الشمال وعكار تحديدا".
وجدد التكتل "التزامه متابعة تنفيذ هذا المشروع حتى تحقيق أهدافه كاملة، ومواصلة العمل على أولويات المواطنين لتحقيق العدالة في الإنماء التي هي حق مستحق لمناطق الشمال وعكار".
لبنان
إقتصاد
رئيس مجلس الوزراء
العماد جوزاف عون
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
اللبنانية
الجمهوري
جمهورية
التزام
تابع
