Advertisement

لبنان

"تعرضنا لضربة قاسية وتعافينا منها".. ماذا كشف رعد عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1420231-638941746480668642.jpg
Doc-P-1420231-638941746480668642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "استهداف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يمثل استهدافاً لكامل حزب الله"، مشيراً إلى أنَّ "هذا الأمر كان واضحاً منذ بدايات المواجهة مع العدو بعد طوفان الأقصى"، وأضاف: "السيد نصرالله كان يتميز بالصبر القيمي والصبر السياسي الاستراتيجي".
Advertisement
 

وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم الإثنين، قال رعد: "كنا نرى تحضيرات العدو الإسرائيليّ لاستهداف حزب الله منذ توصيات لجنة فينوغراد بعد إخفاقه في عام 2006. مع هذا، لم يكن لدينا خيار إنساني أو أخلاقي أو وطني أو قومي إلا أن ننخرط على الأقل في إسناد غزة المضطهَدة".
 

وتابع: "حرب الإسناد كانت أصوب القرارات التي تتخذ لأنها انتصار للبشرية وللحرية وللوطنية وللقومية مهما كان الثمن. المقاومة بكل تأكيد كانت منسجمة تماماً مع هويتها وثوابتها في الانتصار لهذه القضية التي ضحّت من أجلها".
 

واعتبر رعد أن "جيش العدو الإسرائيلي جيش قاتل وليس مقاتلاً"، مشيراً إلى أن "القوة التدميرية لا تعبّر عن إمكان ردعه وإنما هو ردع مدعوم من الإدارة الأميركية"، وتابع: "الإسرائيلي تفاجأ بصلابة الموقف وبكثرة الحشد العسكري في محاور القتال، واضطررنا إلى أن نقيم حواجز في منتصف الطريق إلى الجنوب لنمنع الذهاب الفائض من إخواننا إلى محاور القتال".
 

وتابع: "ما تعرّض له الحزب خلال حرب الإسناد وحرب أولي البأس في الحقيقة كان ليدمّر دولةً ويسقط جيشاً. هذا الحزب لا يمكن أن يُهزَم فالتماسك كان سيّد الموقف، وكل إنسان في الحزب عرف تكليفه منذ اللحظة الأولى".
 

وأكمل: "نقول إننا تعرضنا لضربة قاسية وتعافينا منها إلى حد كبير وقد رممنا جسمنا وملأنا الشواغر بسرعة حتى في أثناء الحرب".
 

وقال: "أيضاً نحن دائماً في تحالفاتنا نسعى لتحقيق المصالح الوطنية الكبرى وهذا ما يعزز صلابة التحالف أو الشراكة.. ما شكا منّا حليف بسبب قلّة صدقنا معه وإنّما شكا بسبب التزامنا بالثوابت التي لا نخرج عنها".
 

وختم: "صدق الالتزام يسهم كثيراً في تقديم نموذج مختلف في لبنان عن النماذج الأخرى وربما هذا لا يعجب البعض".





















مواضيع ذات صلة
حزب الله وسياسة الانكار: ماذا عن الذين "يحرثون البحر"؟
lebanon 24
23/09/2025 00:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
lebanon 24
23/09/2025 00:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
23/09/2025 00:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو عن "حزب الله": سنضربه كلّما رفع رأسه
lebanon 24
23/09/2025 00:51:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الله السيد حسن

الأمين العام

حسن نصرالله

الإسرائيلي

الله السيد

السيد حسن

حزب الله

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2025-09-22
17:22 | 2025-09-22
16:59 | 2025-09-22
16:54 | 2025-09-22
16:47 | 2025-09-22
16:02 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24