لبنان

في بيروت.. هذا ما فعله نائب خلال تظاهرة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:51
عُلم أنه خلال تحرّك العسكريين المتقاعدين في وسط بيروت، اليوم الأربعاء، بادرَ النائب طوني فرنجية إلى تقديم مبلغ من المال لبعض المتظاهرين من أجل شراء عبوات مياه.
المسألة هذه تناقلها متظاهرون في ما بينهم عبر تطبيق "واتسآب" حيث أثنوا على خطوة فرنجية، قائلين إن الأخير هو أول نائب يقتربُ منهم بشكلٍ مباشر خلال تحركاتهم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

