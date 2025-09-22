28
في بيروت.. هذا ما فعله نائب خلال تظاهرة
عُلم أنه خلال تحرّك العسكريين المتقاعدين في
وسط بيروت
، اليوم الأربعاء، بادرَ
النائب طوني فرنجية
إلى تقديم مبلغ من المال لبعض المتظاهرين من أجل شراء عبوات مياه.
المسألة هذه تناقلها متظاهرون في ما بينهم عبر تطبيق "واتسآب" حيث أثنوا على خطوة
فرنجية
، قائلين إن الأخير هو أول نائب يقتربُ منهم بشكلٍ مباشر خلال تحركاتهم.
