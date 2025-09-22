Advertisement

لبنان

خبر سار عن "مصرف لبنان"

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 15:08
علم "لبنان24" أنّ احتياطي مصرف لبنان ارتفع حتى منتصف شهر أيلول 2025 إلى 11 مليار و 800 مليون دولار.
وقالت مصادر مصرفية إنَّ "البنك المركزي استطاع رفع احتياطه منذ مطلع العام 2025 ولغاية منتصف أيلول مليار و 700 مليون دولار"، موضحة أن البنك المركزي استطاع زيادة 3 مليار و 300 مليون دولار على احتياطه منذ منتصف تموز 2023 ولغاية منتصف أيلول الجاري.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

