لبنان
خبر سار عن "مصرف لبنان"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-09-2025
|
15:08
علم "
لبنان24
" أنّ احتياطي
مصرف لبنان
ارتفع حتى منتصف شهر أيلول 2025 إلى 11 مليار و 800 مليون دولار.
وقالت مصادر مصرفية إنَّ "
البنك المركزي
استطاع رفع احتياطه منذ مطلع العام 2025 ولغاية منتصف أيلول مليار و 700 مليون دولار"، موضحة أن البنك المركزي استطاع زيادة 3 مليار و 300 مليون دولار على احتياطه منذ منتصف
تموز
2023 ولغاية منتصف أيلول الجاري.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
