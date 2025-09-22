Advertisement

لبنان

البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة

Lebanon 24
22-09-2025 | 15:32
A-
A+

Doc-P-1420245-638941772946511791.png
Doc-P-1420245-638941772946511791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في لبنان، اجتماعا تشاوريا لعرض ومناقشة نتائج أولية لاعمال الورقة البحثية في شأن تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، النواب فادي علامة، سعيد الاسمر، فريد البستاني وفيصل الصايغ، المدير العام للاقتصاد محمد ابو حيدر، الدكتور الخبير حسان الضناوي، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد.
Advertisement
 

مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاون في تنظيم اللقاء، معلناً أن "الهدف الاساسي هو طرح المناطق الاقتصادية الخاصة على طاولة البحث لما لها من اهمية لتفعيل الاقتصاد الوطني"، ومشدداً على العمل لتطبيق النتائج التي تم التوصل اليها بهدف بناء نظام اقتصادي صالح.
 

البساط

وتخللت اللقاء كلمة للوزير البساط الذي شدد على أهمية القانون وجهوزيته وضرورة تفعيله وتطبيقه بطريقة عملية في منطقة طرابلس، متمنياً ان يكون النقاش حوله عمليا وجدياً وليس نظرياً. 


مكي

وأما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي فكي فقد كشف ان الوزارة ستعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على الهيكلة، المواد التشريعية والخدمات.


وفي ختام الجلسة طرح عدد من النواب والحضور بعض المواضيع والنقاط التي يجب متابعتها في شأن هذا القانون.


وهدف الاجتماع إلى عرض ومناقشة آليات تفعيل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال ورقة بحثية تشرح النتائج الأولية لهذا البحث، وخاصة في ما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المناطق الاقتصادية والهيئات المولجة بإدارتها اضافة الى ابرز الاشكليات والحلول المقترحة لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والتحفيز الاقتصادي والاصلاح المرجو.
مواضيع ذات صلة
البساط: لتكن المناطق الاقتصادية الخاصة منصّات انفتاح على الاقتصاد العالمي
lebanon 24
23/09/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشمال بين البساط وأسعد الحريري
lebanon 24
23/09/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط: يد القانون ستطال كل من يعبث بصحة الناس
lebanon 24
23/09/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي القضاة تمنى على النواب منح قانون تنظيم القضاء العدلي الدراسة الوافية
lebanon 24
23/09/2025 00:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

المجتمع المدني

وزير الاقتصاد

المدير العام

وزير الدولة

اللبنانية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2025-09-22
17:22 | 2025-09-22
16:59 | 2025-09-22
16:54 | 2025-09-22
16:47 | 2025-09-22
16:02 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24