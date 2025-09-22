البساط: لضرورة تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة

نظمت والمؤسسة للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النروجية في ، اجتماعا تشاوريا لعرض ومناقشة نتائج أولية لاعمال الورقة البحثية في شأن تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" بمشاركة عامر البساط، لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، النواب فادي علامة، سعيد الاسمر، فريد البستاني وفيصل الصايغ، للاقتصاد محمد ابو حيدر، الدكتور الخبير حسان الضناوي، وخبراء قانونيين، ومنظمات وذلك في مبنى .

مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الدائم ربيع قيس رحب بالحضور شاكرا لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاون في تنظيم اللقاء، معلناً أن "الهدف الاساسي هو طرح المناطق الاقتصادية الخاصة على طاولة البحث لما لها من اهمية لتفعيل الاقتصاد الوطني"، ومشدداً على العمل لتطبيق النتائج التي تم التوصل اليها بهدف بناء نظام اقتصادي صالح.



البساط



وتخللت اللقاء كلمة للوزير البساط الذي شدد على أهمية القانون وجهوزيته وضرورة تفعيله وتطبيقه بطريقة عملية في منطقة ، متمنياً ان يكون حوله عمليا وجدياً وليس نظرياً.





مكي



وأما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي فكي فقد كشف ان الوزارة ستعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على الهيكلة، المواد التشريعية والخدمات.





وفي ختام الجلسة طرح عدد من النواب والحضور بعض المواضيع والنقاط التي يجب متابعتها في شأن هذا القانون.