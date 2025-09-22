عن إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله.. بيانٌ من "حزب الله"

أعلن " " في بيان، اليوم الإثنين، الدعوة للمشاركة في فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين وهاشم وذلك لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما.

وذكر الحزب أن الفعالية ستُقام يوم الخميس 25 أيلول 2025، الساعة 6.00 مساء، وذلك في الروشة - .



برنامج الفعالية:



- الساعة 5.30 قدوم الزوارق البحرية.



- ⁠الساعة 6.20 بداية الفعالية بعزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله من الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام (عج).



- ⁠الساعة 6.30 مرثية السيدين مع المنشد .



- ⁠الساعة 6.50 إضاءة صخرة الروشة بالعلم اللبناني.



- ⁠الساعة 6.55 إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين (رضوان الله تعالى عليهما).