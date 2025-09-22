Advertisement

لبنان

عن إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله.. بيانٌ من "حزب الله"

Lebanon 24
22-09-2025 | 16:02
أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الإثنين، الدعوة للمشاركة في فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وذلك لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما.
وذكر الحزب أن الفعالية ستُقام يوم الخميس 25 أيلول 2025، الساعة 6.00 مساء، وذلك في الروشة - وسط بيروت.
 

برنامج الفعالية:
 

- الساعة 5.30 قدوم الزوارق البحرية.
 

- ⁠الساعة 6.20 بداية الفعالية بعزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله من الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام المهدي (عج).
 

- ⁠الساعة 6.30 مرثية السيدين مع المنشد علي الرضا دمشق.
 

- ⁠الساعة 6.50 إضاءة صخرة الروشة بالعلم اللبناني.
 

- ⁠الساعة 6.55 إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين (رضوان الله تعالى عليهما).
 

- ⁠الساعة 7.00 إضاءة صخرة الروشة بلوغو "إنا على العهد".
