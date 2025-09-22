28
لبنان
معلومة عن الرواتب.. خبير يكشفها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-09-2025
|
16:47
A-
A+
قال الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور
نسيب غبريل
عبر "
لبنان24
" إنَّ إقرار الحكومة لموازنة العام 2026 من دون أي تصحيح للرواتب والأجور بالرغم من احقية المطالب، جاء بناء للإمكانيات المتوافرة من جهة، ولاختبار الوضع المالي على المدى المتوسط ومعرفة ما إذا كانت هناك قدرة لتوسيع النفقات شرط زيادة الإيرادات.
وأوضح غبريل أن الموازنة استقرت عند مبلغ 5 مليار و 700 مليون دولار، مشيراً إلى أن 47% من نفقات الموازنة هي على الرواتب والأجور و المخصصات، وأضاف: "الحكومة تنتظر الخطة الإصلاحية والإتفاق مع
صندوق النقد الدولي
لمعرفة المسار الذي ستسلكه الأمور ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وتابع: "الوضع الراهن قائم على ما هو عليه، والحكومة تعتمدُ على الإيرادات الذاتية لتمويل النفقات منذ ال2023، وهذا الأمر قائم بسبب عدم قدرتها على الإستدانة من الخارج، وامتناع
مصرف لبنان
والمصارف عن تمويل الدولة نهائياً".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
