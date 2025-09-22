Advertisement

لبنان

في بعلبك.. "طلقة نارية" تنهي حياة "هديل"

22-09-2025 | 15:48
توفيت الشابة هديل حسين عبدالله، من بلدة سرعين - بعلبك، إثر إصابتها بطلق ناريّ من سلاح صيد عن طريق الخطأ.
وإثر إصابتها، نقلت الشابة إلى إحدى المستشفيات وهناك فارقت الحياة.
 
 
 
 
 

