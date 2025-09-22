26
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في بعلبك.. "طلقة نارية" تنهي حياة "هديل"
Lebanon 24
22-09-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الشابة هديل
حسين عبدالله
، من بلدة سرعين -
بعلبك
، إثر إصابتها بطلق ناريّ من سلاح صيد عن طريق الخطأ.
Advertisement
وإثر إصابتها، نقلت الشابة إلى إحدى المستشفيات وهناك فارقت الحياة.
مواضيع ذات صلة
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
Lebanon 24
مأساة في بلدة جنوبية.. حادثة مروّعة تُنهي حياة "علي"
23/09/2025 06:02:47
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. "سكتة قلبية" تُنهي حياة عسكريّ في مركز عمله
Lebanon 24
مأساة.. "سكتة قلبية" تُنهي حياة عسكريّ في مركز عمله
23/09/2025 06:02:47
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. رصاصة في الصدر تنهي حياة صانع "لا أرض أخرى" (فيديو)
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. رصاصة في الصدر تنهي حياة صانع "لا أرض أخرى" (فيديو)
23/09/2025 06:02:47
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. "حادثة" تنهي حياة لبنانيّ في سوريا!
Lebanon 24
مأساة.. "حادثة" تنهي حياة لبنانيّ في سوريا!
23/09/2025 06:02:47
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين عبدالله
حسين عبد
فيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام علني لبرّاك يؤشر الى توسيع العدوان الإسرائيلي
Lebanon 24
كلام علني لبرّاك يؤشر الى توسيع العدوان الإسرائيلي
22:22 | 2025-09-22
22/09/2025 10:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب مستمر لأصداء دعوة قاسم السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة"
Lebanon 24
ترقّب مستمر لأصداء دعوة قاسم السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة"
22:23 | 2025-09-22
22/09/2025 10:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اقرار الموازنة دون تصحيح الرواتب وانصاف العسكريين.. عون: لعودة الاستثمارات الى لبنان
Lebanon 24
اقرار الموازنة دون تصحيح الرواتب وانصاف العسكريين.. عون: لعودة الاستثمارات الى لبنان
22:31 | 2025-09-22
22/09/2025 10:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان يتحرك باتجاه" البيت السني" قبل الانتخابات
Lebanon 24
بن فرحان يتحرك باتجاه" البيت السني" قبل الانتخابات
22:59 | 2025-09-22
22/09/2025 10:59:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:19 | 2025-09-22
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:22 | 2025-09-22
كلام علني لبرّاك يؤشر الى توسيع العدوان الإسرائيلي
22:23 | 2025-09-22
ترقّب مستمر لأصداء دعوة قاسم السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة"
22:31 | 2025-09-22
اقرار الموازنة دون تصحيح الرواتب وانصاف العسكريين.. عون: لعودة الاستثمارات الى لبنان
22:59 | 2025-09-22
بن فرحان يتحرك باتجاه" البيت السني" قبل الانتخابات
22:56 | 2025-09-22
مطالبات اميركية بخطوات لوقف وصول الأموال إلى"حزب الله"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 06:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24