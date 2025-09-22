في بعلبك.. "طلقة نارية" تنهي حياة "هديل"

توفيت الشابة هديل ، من بلدة سرعين - ، إثر إصابتها بطلق ناريّ من سلاح صيد عن طريق الخطأ.

وإثر إصابتها، نقلت الشابة إلى إحدى المستشفيات وهناك فارقت الحياة.