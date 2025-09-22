ضغوط اميركية لنزع سلاح حزب الله وتحذير من الأسوأ

كتب معروف الداعوق في" اللواء":طغت مواقف الموفد الاميركي
توم براك العالية السقف ضد تلكؤ الدولة اللبنانية
عن تسريع خطى تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله
، على ما عداها من مواقف واحداث تشهدها الساحة اللبنانية
، وتكاد مواقفه تكمل مواقف الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وعضو الوفد
الاميركي ليندسي غراهام، ولكن يلاحظ ان هذه المواقف تزامنت مع وجود رئيس الجمهورية جوزاف عون
بالامم المتحدة، ما يعني ان موضوع نزع سلاح الحزب، سيكون في اولوية المواضيع التي تبحث مع اي مسؤول اميركي يلتقيه عون على هامش اجتماعات الجمعية العامة
للامم المتحدة.
وبالرغم من توضيحات الحكومة اللبنانية
، والكشف الميداني عما حققه الجيش اللبناني
ضمن امكاناته المحدودة من تقدم ملموس في مهماته لبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، تخشى المصادر من احتمال توسيع حملة التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد لبنان
في الايام القليلة المقبلة، بعدما ظهر بوضوح ان ما اعلنه توم براك، يُعتبر بمثابة تحذير اميركي واضح للدولة والمسؤولين اللبنانيين، ولا يحتمل اي تأويل مغاير، ويرسم ضوءًا اخضر اميركياً لإسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها واعتداءاتها العسكرية، لضرب قواعد ومنشآت حزب الله العسكرية في اي منطقة لبنانية كانت، ما قد ينعكس على الاوضاع الداخلية ويُبطئ خطط الحكومة لحل الازمة المالية والنهوض بالوضع الاقتصادي وترسيخ الامن والاستقرار في البلاد.