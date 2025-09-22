ضغوط اميركية لنزع سلاح حزب الله وتحذير من الأسوأ

Advertisement

كتب معروف الداعوق في" اللواء":طغت مواقف الموفد توم براك العالية السقف ضد تلكؤ عن تسريع خطى تنفيذ قرار نزع سلاح ، على ما عداها من مواقف واحداث تشهدها الساحة ، وتكاد مواقفه تكمل مواقف الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وعضو الوفدالاميركي ليندسي غراهام، ولكن يلاحظ ان هذه المواقف تزامنت مع وجود رئيس الجمهورية بالامم المتحدة، ما يعني ان موضوع نزع سلاح الحزب، سيكون في اولوية المواضيع التي تبحث مع اي مسؤول اميركي يلتقيه عون على هامش اجتماعات للامم المتحدة.وبالرغم من توضيحات ، والكشف الميداني عما حققه ضمن امكاناته المحدودة من تقدم ملموس في مهماته لبسط سلطة الدولة جنوب وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، تخشى المصادر من احتمال توسيع حملة التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد في الايام القليلة المقبلة، بعدما ظهر بوضوح ان ما اعلنه توم براك، يُعتبر بمثابة تحذير اميركي واضح للدولة والمسؤولين اللبنانيين، ولا يحتمل اي تأويل مغاير، ويرسم ضوءًا اخضر اميركياً لإسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها واعتداءاتها العسكرية، لضرب قواعد ومنشآت حزب الله العسكرية في اي منطقة لبنانية كانت، ما قد ينعكس على الاوضاع الداخلية ويُبطئ خطط الحكومة لحل الازمة المالية والنهوض بالوضع الاقتصادي وترسيخ الامن والاستقرار في البلاد.