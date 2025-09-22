Advertisement

لبنان

"حزب الله" لقواعده: استعدوا للانتخابات

Lebanon 24
22-09-2025 | 23:09
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": كشف "حزب الله" أنّه وضع بجدية مسألة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبدئي المقرر في أيار المقبل، في حسابات الاحتمالات الواردة أكثر من أي وقت مضى.
وبناءً عليه أطلق "صفارة" تحضير قاعدته وبيئته للاستعداد لموجبات هذا الاستحقاق باعتباره محطة مفصلية بالغة الأهمية بالنسبة له، خصوصاً أنه يعي تماماً أن خصومه يعدّون بدورهم العدّة اللازمة بقصد إلحاق ضربات سياسية إضافية به في المجلس النيابي المقبل من خلال: إما إحداث خرق في "الحصة الشيعية" على نحو يضمن وصول نائب شيعي أو أكثر من خارج الذين يدرجهم الثنائي الشيعي على لوائحه، أو من خلال حرمانه من وصول المرشحين الحلفاء من الطوائف الأخرى.


ويدرك الحزب أن خصومه يعملون بجد لكي تكون الانتخابات النيابية المقبلة فرصة سانحة لهم لكي يمضوا قدماً في تنفيذ الخطاب السياسي الذي أطلقوه بعد سريان اتفاق وقف النار، والقائم على فرضية أن الحزب انتهى عسكرياً ولا بد من الإجهاز على دوره السياسي السابق الذي منحه حق "الفيتو" على كل ما لا يرتضيه ويجده مناسباً له ولمصلحته. 


وانطلاقاً من كل تلك الاعتبارات، أطلق الحزب أخيراً على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إشارة الاستعداد الجدي لهذا الاستحقاق، عندما أكد أن الحزب على أتم الجهوزية لخوض غمار الانتخابات المقبلة في موعدها المبدئي، وهو ما وجده البعض دعوة من قيادة الحزب إلى البيئة الحاضنة للتعامل جدياً مع هذا الأمر.

ويؤكد نائب الحزب عن صور حسن عز الدين : "نحن نبني حساباتنا وحراكنا على أساس أن هذا الاستحقاق سيكون في موعده المقرر مبدئياً، وأن كل ما أشيع بأننا نراهن أو ندفع في اتجاه تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي هو كلام بكلام، بل هو جزء من معركة الآخرين وحملاتهم المغرضة ضدنا والتي تضاعفت أخيراً. هذا على الرغم من قناعتنا بضرورة تعديل قانون الانتخاب، خصوصاً لجهة اقتراع المغتربين، والمعلوم أن كتلتنا النيابية واكبت جهود اللجنة النيابية الفرعية لإدخال تعديلات على القانون الحالي، وإذا ما عجز المجلس عن تبني التعديلات المقترحة فلا مانع عندها من أن  تجري الانتخابات على أساس القانون النافذ".
