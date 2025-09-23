Advertisement

لبنان

التحركات الانتخابية بدأت

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-09-2025 | 01:15
شهد لبنان في الأيام الأخيرة حراكًا انتخابيًا جديًا هو الأول من نوعه منذ فترة طويلة، حيث بدأت الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون تحضيراتهم الميدانية في مختلف الأقضية والدوائر.
وعلى رغم استمرار الحديث همسا عن تأجيل الاستحقاق، فان القوى السياسية اطلقت ما يشبه الحملات المبكرة، سواء عبر اللقاءات الشعبية أو عبر وضع الخطوط العريضة للبرامج الانتخابية.
هذا التطور يوحي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تزايدًا في وتيرة النشاط الانتخابي، مع توقعات بأن يتحول الحراك إلى سباق حقيقي مع اقتراب موعد الاستحقاق، وسط تنافس واضح بين القوى التقليدية والوجوه الجديدة على تغيير خارطة توزيع القوى داخل البرلمان.
 
المصدر: لبنان 24
