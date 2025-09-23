31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التحركات الانتخابية بدأت
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-09-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
لبنان
في الأيام الأخيرة حراكًا انتخابيًا جديًا هو الأول من نوعه
منذ فترة
طويلة، حيث بدأت الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون تحضيراتهم الميدانية في مختلف الأقضية والدوائر.
Advertisement
وعلى رغم استمرار الحديث همسا عن تأجيل الاستحقاق، فان
القوى السياسية
اطلقت ما يشبه الحملات المبكرة، سواء عبر اللقاءات الشعبية أو عبر وضع الخطوط العريضة للبرامج
الانتخابية
.
هذا التطور يوحي بأن المرحلة المقبلة ستشهد تزايدًا في وتيرة النشاط الانتخابي، مع توقعات بأن يتحول الحراك إلى سباق حقيقي مع اقتراب موعد الاستحقاق، وسط تنافس واضح بين القوى التقليدية والوجوه الجديدة على تغيير خارطة توزيع القوى داخل
البرلمان
.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عدد من الشاحنات بدأت بالتحرك من غربي خان يونس نحو معبر رفح لنقل المساعدات (الجزيرة)
Lebanon 24
عدد من الشاحنات بدأت بالتحرك من غربي خان يونس نحو معبر رفح لنقل المساعدات (الجزيرة)
23/09/2025 16:57:09
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري حذّر من التلاعب بالمواعيد الانتخابية: لتعديل القانون الحالي
Lebanon 24
البزري حذّر من التلاعب بالمواعيد الانتخابية: لتعديل القانون الحالي
23/09/2025 16:57:09
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار: على الحكومة تحمّل مسؤولية أي تلاعب بالعملية الانتخابية المقبلة
Lebanon 24
التيار: على الحكومة تحمّل مسؤولية أي تلاعب بالعملية الانتخابية المقبلة
23/09/2025 16:57:09
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية
Lebanon 24
روكز عرض لمطالب المتقاعدين العسكريين: سنعلن عن التحركات الاحتجاجية
23/09/2025 16:57:09
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القوى السياسية
البرلمان
منذ فترة
بيت أ
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:27 | 2025-09-23
23/09/2025 09:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:23 | 2025-09-23
23/09/2025 09:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
Lebanon 24
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
09:17 | 2025-09-23
23/09/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك
Lebanon 24
بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك
08:16 | 2025-09-23
23/09/2025 08:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
09:50 | 2025-09-23
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:27 | 2025-09-23
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:23 | 2025-09-23
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:17 | 2025-09-23
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
08:16 | 2025-09-23
بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك
08:12 | 2025-09-23
جعجع التقى السفير الفرنسي ويؤكد على الالتزام بموعد الانتخابات النيابية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 16:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24