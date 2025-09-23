نائب "يحرتق" على انتخابات غرفة زحلة

Advertisement

تشهد غرفة التجارة والصناعة في والبقاع عملية تجاذب ليس على مستوى أعضائها بل على المستوى السياسي في ، حيث يسعى أعضاء وبالتالي الهيئة الناخبة الى إجراء إنتخابات الهيئة المعطلة منذ سنوات بسبب عدد من الظروف لا سيما وأن الإدارة الحالية هي بالوكالة أصلاً ومنتهية المدة. في المقابل فان بعض الاطراف يناسبها تأجيل الاستحقاق، وتتقاطع مصلحتها مع أحد النواب الذي يسعى الى إبقاء الوضع على حاله من دون أي جهد لتحديد إنتخابات تعيد الحياة الى الغرفة في منطقة لبنانية تعتمد بالتحديد على الزراعة والصناعة والتجارة.وبحسب المعنيين، فان وجود هيئة إدارية جديدة في غرفة التجارة يحدث فارقاً تجارياً ونمواً في مع إنطلاقة ومع بداية التصدير براً عبر المصنع بعدما توقفت العملية لسنوات.أعضاء الهيئة العامة أكدوا أن أي سياسي، نائبا كان أو وزيرا، سيتدخل لتأجيل الإنتخابات في الغرفة سيواجه من أعضائها، وطالبوا وزارة الإقتصاد بتحديد موعد للإنتخابات لحسم الجدل.