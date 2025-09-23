31
لبنان
نائب "يحرتق" على انتخابات غرفة زحلة
Lebanon 24
23-09-2025
|
01:30
photos
تشهد غرفة التجارة والصناعة في
زحلة
والبقاع عملية تجاذب ليس على مستوى أعضائها بل على المستوى السياسي في
القضاء
، حيث يسعى أعضاء
الهيئة العامة
وبالتالي الهيئة الناخبة الى إجراء إنتخابات الهيئة المعطلة منذ سنوات بسبب عدد من الظروف لا سيما وأن الإدارة الحالية هي بالوكالة أصلاً ومنتهية المدة. في المقابل فان بعض الاطراف يناسبها تأجيل الاستحقاق، وتتقاطع مصلحتها مع أحد النواب الذي يسعى الى إبقاء الوضع على حاله من دون أي جهد لتحديد إنتخابات تعيد الحياة الى الغرفة في منطقة لبنانية تعتمد بالتحديد على الزراعة والصناعة والتجارة.
وبحسب المعنيين، فان وجود هيئة إدارية جديدة في غرفة التجارة يحدث فارقاً تجارياً ونمواً في
البقاع
مع إنطلاقة
العهد الجديد
ومع بداية التصدير براً عبر المصنع بعدما توقفت العملية لسنوات.
أعضاء الهيئة العامة أكدوا أن أي سياسي، نائبا كان أو وزيرا، سيتدخل لتأجيل الإنتخابات في الغرفة سيواجه من أعضائها، وطالبوا وزارة الإقتصاد بتحديد موعد للإنتخابات لحسم الجدل.
لبنان 24
