لبنان

"حزب الله" مصر على قراره

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:15
بعد ان أصدر رئيس الحكومة نواف سلام قرارًا يمنع استخدام المرافق العامة والسياحية، سواء البحرية أو البرية، لتعليق صور السياسيين والأحزاب في إطار الحملات الانتخابية، عمم حزب الله بيانا تفصيليا للنشاط المتوقع عند صخرة الروشة الخميس.
تعميم سلام ترافق مع بيان أصدره "حزب الله" أعلن فيه عن نشاط إعلامي يحيي ذكرى اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. وأوضح البيان أن الفعالية ستتضمن إضاءة صخرة الروشة في بيروت، وهذا قد يشكل رسالة سياسية في آن واحد، مع تحديد تفاصيل النشاط وتوقيته بدقة.
وقد أثار الإعلان تفاعلًا لافتًا، حيث رأى فيه البعض خطوة رمزية مؤثرة، فيما اعتبره آخرون جزءًا من المشهد السياسي المتوتر.
 
المصدر: لبنان 24
