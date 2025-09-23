"حزب الله" مصر على قراره

Advertisement

بعد ان أصدر رئيس الحكومة قرارًا يمنع استخدام المرافق العامة والسياحية، سواء البحرية أو البرية، لتعليق صور السياسيين والأحزاب في إطار الحملات ، عمم بيانا تفصيليا للنشاط المتوقع عند صخرة الروشة الخميس.تعميم سلام ترافق مع بيان أصدره "حزب الله" أعلن فيه عن نشاط إعلامي يحيي ذكرى اغتيال للحزب . وأوضح البيان أن الفعالية ستتضمن إضاءة صخرة الروشة في ، وهذا قد يشكل رسالة سياسية في آن واحد، مع تحديد تفاصيل النشاط وتوقيته بدقة.