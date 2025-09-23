التوعية عن سرطان البروستات "من بوابة السيارات الكلاسيكية"

Advertisement

يُعتبر سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الرجال، حيث يُصيب واحدًا من كل ثمانية تقريبًا حول العالم. ورغم خطورته، إلا أن نسب الشفاء ترتفع بشكل كبير عند التشخيص المبكر عبر الفحوص الدورية. لذلك، باتت حملات التوعية ضرورة ملحّة لكسر حاجز الصمت الاجتماعي حول هذا المرض، وتشجيع الرجال على إجراء الفحص بشكل باعتباره خطوة وقائية أساسية، خصوصًا بعد سن الخمسين أو في حال وجود تاريخ عائلي مع المرض.في هذا الإطار، يشهد حدثًا لافتًا يحمل بُعدًا إنسانيًا وحضاريًا تحت عنوان: "The Distinguished Gentleman’s Drive – Beirut 2025"،ويقام في ٢٨ أيلول المقبل. ينطلق المشاركون من الحازمية مرورًا بعاليه وصولًا إلى صوفر حيث سيكون التجمّع الأساسي. والهدف مزدوج: التوعية حول سرطان البروستات وصحة الرجال النفسية، إلى جانب جمع التبرعات لدعم المبادرات الإنسانية في هذا المجال.وفي حديث خاص مع " "، أوضح منظم النشاط نادر أن اختيار هذا التوقيت ليس صدفة، إذ يتزامن مع موعد عالمي للفعالية نفسها التي تُنظم في أكثر من ١٠٠ مدينة حول العالم بالنهار نفسه. ويقول جبيلي: "بهذا الشكل نربط بالعالم ونضع لبنان على الخارطة الدولية لهذا النشاط.وعن المشاركين، يكشف جبيلي أن الحدث مخصص لعشّاق السيارات الكلاسيكية النادرة والفينتاج، من أعضاء نادي Beirut Gentlemen Drivers وأصدقائه من مختلف المناطق . ويتم اختيار السيارات عبر تسجيل مسبق والتأكد من مطابقتها لمعايير الفعالية، إضافة إلى المشاركين بارتداء اللباس الأنيق والكلاسيكي الذي يميز النشاط عالميًا. ويؤكد أن هذه المعايير تهدف إلى الحفاظ على هوية الحدث وإبراز صورة حضارية وراقية عن لبنان.أما الرسالة الأساسية، فيلخّصها جبيلي بالقول: "المجتمع قادر على دعم الإنسانية بطرق راقية وجذّابة، تجمع بين الشغف بالسيارات وروح التضامن. نريد أن نقول إن بيروت ولبنان رغم التحديات ما زالوا حاضرين، وقادرين على أن يكونوا جزءًا من حركة عالمية تعطي الأمل وتُظهر صورة مشرقة عن مجتمعنا".ويضيف: "نسعى أيضًا إلى كسر الوصمة حول أمراض الرجال النفسية والجسدية، والتشجيع على التوعية والفحص المبكر."بهذا المزج بين الشغف بالسيارات الكلاسيكية والرسالة الإنسانية، يتحول النشاط إلى أكثر من مجرّد عرضٍ للسيارات: إنه دعوة صريحة للرجال كي يواجهوا مخاوفهم ويُقبلوا على الكشف المبكر عن سرطان البروستات، باعتباره خطوة قد تُنقذ الحياة.