Advertisement

لبنان

التوعية عن سرطان البروستات "من بوابة السيارات الكلاسيكية"

نايلة عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
23-09-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1420374-638942152261811067.jpg
Doc-P-1420374-638942152261811067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعتبر سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الرجال، حيث يُصيب واحدًا من كل ثمانية تقريبًا حول العالم. ورغم خطورته، إلا أن نسب الشفاء ترتفع بشكل كبير عند التشخيص المبكر عبر الفحوص الدورية. لذلك، باتت حملات التوعية ضرورة ملحّة لكسر حاجز الصمت الاجتماعي حول هذا المرض، وتشجيع الرجال على إجراء الفحص بشكل دوري باعتباره خطوة وقائية أساسية، خصوصًا بعد سن الخمسين أو في حال وجود تاريخ عائلي مع المرض.
Advertisement
 
في هذا الإطار، يشهد لبنان حدثًا لافتًا يحمل بُعدًا إنسانيًا وحضاريًا تحت عنوان: "The Distinguished Gentleman’s Drive – Beirut 2025"،ويقام يوم الأحد في ٢٨ أيلول المقبل. ينطلق المشاركون من الحازمية مرورًا بعاليه وصولًا إلى صوفر حيث سيكون التجمّع الأساسي. والهدف مزدوج: التوعية حول سرطان البروستات وصحة الرجال النفسية، إلى جانب جمع التبرعات لدعم المبادرات الإنسانية في هذا المجال.
 
وفي حديث خاص مع "لبنان 24"، أوضح منظم النشاط نادر جبيلي أن اختيار هذا التوقيت ليس صدفة، إذ يتزامن مع موعد عالمي للفعالية نفسها التي تُنظم في أكثر من ١٠٠ مدينة حول العالم بالنهار نفسه. ويقول جبيلي: "بهذا الشكل نربط بيروت بالعالم ونضع لبنان على الخارطة الدولية لهذا النشاط.
 
وعن المشاركين، يكشف جبيلي أن الحدث مخصص لعشّاق السيارات الكلاسيكية النادرة والفينتاج، من أعضاء نادي Beirut Gentlemen Drivers وأصدقائه من مختلف المناطق اللبنانية. ويتم اختيار السيارات عبر تسجيل مسبق والتأكد من مطابقتها لمعايير الفعالية، إضافة إلى التزام المشاركين بارتداء اللباس الأنيق والكلاسيكي الذي يميز النشاط عالميًا. ويؤكد أن هذه المعايير تهدف إلى الحفاظ على هوية الحدث وإبراز صورة حضارية وراقية عن لبنان.
 
أما الرسالة الأساسية، فيلخّصها جبيلي بالقول: "المجتمع قادر على دعم القضايا الإنسانية بطرق راقية وجذّابة، تجمع بين الشغف بالسيارات وروح التضامن. نريد أن نقول إن بيروت ولبنان رغم التحديات ما زالوا حاضرين، وقادرين على أن يكونوا جزءًا من حركة عالمية تعطي الأمل وتُظهر صورة مشرقة عن مجتمعنا".
ويضيف: "نسعى أيضًا إلى كسر الوصمة حول أمراض الرجال النفسية والجسدية، والتشجيع على التوعية والفحص المبكر."
بهذا المزج بين الشغف بالسيارات الكلاسيكية والرسالة الإنسانية، يتحول النشاط إلى أكثر من مجرّد عرضٍ للسيارات: إنه دعوة صريحة للرجال كي يواجهوا مخاوفهم ويُقبلوا على الكشف المبكر عن سرطان البروستات، باعتباره خطوة قد تُنقذ الحياة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الملكة ليتيسيا في القاهرة: إطلالات ملكية راقية كلاسيكية - عصرية
lebanon 24
23/09/2025 16:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول 25 شاحنة من المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/09/2025 16:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": احتكاك كهربائي ادى الى احتراق سيارة من نوع رابيد في بلدة انصار
lebanon 24
23/09/2025 16:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت سيارة عند مفرق بريتال
lebanon 24
23/09/2025 16:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

يوم الأحد

اللبنانية

لبنان 24

القضايا

التزام

بيروت

جبيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلة عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:54 | 2025-09-23
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
08:16 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24