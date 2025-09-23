Advertisement

لبنان

منتدى تجارة في بيروت.. لبنان والخليج يتجهان لتعزيز التعاون الاقتصادي

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:05
على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان بدول المجلس، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيز هذه الروابط.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن دعم المجلس لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية. وفي إطار هذا الدعم، اقترح البديوي تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت خلال العام 2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية بين لبنان ودول الخليج.

من جهته، رحب الوزير رجي بهذا المقترح، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتطوير علاقات التعاون البناءة بين الجانبين. وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في لبنان والمنطقة بشكل عام.
