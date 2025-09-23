منتدى تجارة في بيروت.. لبنان والخليج يتجهان لتعزيز التعاون الاقتصادي

Advertisement

على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، التقى والمغتربين اللبناني يوسف رجي لمجلس التعاون ، جاسم محمد البديوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع بدول المجلس، والتأكيد على الحرص المشترك على تعزيز هذه الروابط.وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن دعم المجلس لجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق التنمية. وفي إطار هذا الدعم، اقترح البديوي تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في خلال العام 2026، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية بين لبنان ودول .، رحب الوزير رجي بهذا المقترح، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتطوير علاقات التعاون البناءة بين الجانبين. وأوضح أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في لبنان والمنطقة .