لبنان

بأنواع مختلفة من المخدرات.. إلقاء القبض على مروّج في الدكوانة

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:34
في إطار متابعتها اليومية للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها، ألقت قوى الأمن الداخلي على مروج للمخدرات في محافظة جبل لبنان وبالتحديد في قضاء المتن، حيث تم القاء القبض عليه في محلة الدكوانة.
وفي هذا الخصوص صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، وبخاصةٍ في قضاء المتن.

على أثر ذلك، باشرت الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو المدعو:  ا. خ. (مواليد عام ١٩٧٦، لبناني)

بتاريخ 9-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدكوانة، على متن درّاجة آليّة نوع سويت لون أسود، تمّ ضبطها.

بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط كميّة مختلفة من المواد المخدرة (كوكايين، باز كوكايين، ماريجوانا، حشيشة كيف...)، مقسّمة في كبسولات ومعدّة للتّرويج.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
