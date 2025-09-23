31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بأنواع مختلفة من المخدرات.. إلقاء القبض على مروّج في الدكوانة
Lebanon 24
23-09-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار متابعتها اليومية للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها، ألقت
قوى الأمن الداخلي
على مروج للمخدرات في
محافظة جبل لبنان
وبالتحديد في
قضاء المتن
، حيث تم القاء القبض عليه في محلة
الدكوانة
.
Advertisement
وفي هذا الخصوص صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى
شعبة المعلومات
حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من محافظة
جبل لبنان
، وبخاصةٍ في قضاء المتن.
على أثر ذلك، باشرت الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، وهو المدعو: ا. خ. (مواليد عام ١٩٧٦، لبناني)
بتاريخ 9-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الدكوانة، على متن درّاجة آليّة نوع سويت لون أسود، تمّ ضبطها.
بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط كميّة مختلفة من المواد المخدرة (كوكايين، باز كوكايين، ماريجوانا، حشيشة كيف...)، مقسّمة في كبسولات ومعدّة للتّرويج.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ كبيرٍ من الزّبائن في مناطق عدّة من محافظة
جبل لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء
المختص".
مواضيع ذات صلة
بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة.. قوى الأمن توقف مروّج مخدّرات
Lebanon 24
بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة.. قوى الأمن توقف مروّج مخدّرات
23/09/2025 16:58:23
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
Lebanon 24
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مروّج للمخدرات
23/09/2025 16:58:23
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
Lebanon 24
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
23/09/2025 16:58:23
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
Lebanon 24
إلقاء القبض على صانعة محتوى عربية معروفة جداً لهذا السبب (صورة)
23/09/2025 16:58:23
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
محافظة جبل لبنان
شعبة المعلومات
شعبة العلاقات
قضاء المتن
جبل لبنان.
تابع
قد يعجبك أيضاً
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
Lebanon 24
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
09:54 | 2025-09-23
23/09/2025 09:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
Lebanon 24
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:50 | 2025-09-23
23/09/2025 09:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:27 | 2025-09-23
23/09/2025 09:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
Lebanon 24
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:23 | 2025-09-23
23/09/2025 09:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
Lebanon 24
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
09:17 | 2025-09-23
23/09/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:54 | 2025-09-23
جنبلاط التقى وفد اتحاد بلديات الجرد الأعلى وبحمدون لبحث شؤون المنطقة
09:50 | 2025-09-23
السفير متفائل: لا حرب ولذلك عدت
09:27 | 2025-09-23
بشرى سارة من وزير المال بشأن إعادة الإعمار… إليكم التفاصيل!
09:23 | 2025-09-23
برّي التقى رئيس فريق مراقبة الهدنة وسفيري الجزائر وإيران لمناقشة المستجدات
09:17 | 2025-09-23
أحدهما عُثر بحوزته ألفَي حبة كبتاغون… الجيش يوقف لبنانيًا وآخر فلسطينيًا
08:16 | 2025-09-23
بعد أقل من 24 ساعة… اندلاع حريق جديد في برج الملوك
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 16:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24