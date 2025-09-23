Advertisement

لبنان

بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:55
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتلا دافئة تتمدد من شبه جزيرة سيناء نحو فلسطين ولبنان وترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها بثلاثة واربعة درجات مئوية، وتكون ملحوظة في المناطق الجنوبية، على ان تبدأ بالانحسار صباح يوم غد الأربعاء.
مع انحسار الاجواء الدافئة، سيشهد لبنان حالة عدم استقرار سريعة فتنخفض درجات الحرارة بمعدل 7 درجات بقاعاً وجبلاً ليوم الخميس، و 3 درجات ساحلاً.

أضاف: "تتساقط امطار عشوائية من بعد ظهر الاربعاء ولغاية صباح الخميس مع احتمال حدوث عواصف رعدية محلية، بين الساحل والجبال الغربية كدرجة اولى، ومن ثم بعض المناطق البقاعية."

تابع: "انها امطار عابرة وقد تكون سريعة، متفرقة، وغزيرة احياناً، في الشمال والخط الساحلي اللبناني وذلك بين ليل الاربعاء وصباح الخميس، محذرا من ان الشتوة الاولى قد تسبب حوادث سير على الطرقات."

تنتهي حالة عدم الاستقرار قبل ظهر الخميس وتعود درجات الحرارة وترتفع يوم الجمعة على ان يكون الويك اند صيفيا بين الدافئ والحار نسبياً.
ايلي خنيصر

البقاع

فلسطين

بقاعية

الغربي

من بعد

الشمال

