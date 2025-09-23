بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى

Advertisement

أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان كتلا دافئة تتمدد من شبه نحو ولبنان وترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها بثلاثة واربعة درجات مئوية، وتكون ملحوظة في المناطق الجنوبية، على ان تبدأ بالانحسار صباح يوم غد الأربعاء.مع انحسار الاجواء الدافئة، سيشهد حالة عدم استقرار سريعة فتنخفض درجات الحرارة بمعدل 7 درجات بقاعاً وجبلاً ليوم الخميس، و 3 درجات ساحلاً.أضاف: "تتساقط امطار عشوائية ظهر الاربعاء ولغاية صباح الخميس مع احتمال حدوث عواصف رعدية محلية، بين الساحل والجبال الغربية كدرجة اولى، ومن ثم بعض المناطق البقاعية."تابع: "انها امطار عابرة وقد تكون سريعة، متفرقة، وغزيرة احياناً، في والخط الساحلي اللبناني وذلك بين ليل الاربعاء وصباح الخميس، محذرا من ان الشتوة الاولى قد تسبب حوادث سير على الطرقات."تنتهي حالة عدم الاستقرار قبل ظهر الخميس وتعود درجات الحرارة وترتفع يوم الجمعة على ان يكون الويك اند صيفيا بين الدافئ والحار نسبياً.