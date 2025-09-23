بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. تهاني لبنانية

ريفي

كذلك هنأ النائب اللواء أشرف ريفي قيادةً وشعباً في يومها الوطني.

وقال في بيان:"هذا اليوم الذي يجسّد مسيرة بناء ومساراً طويلاً من الجهد الذي أنتج الدور والموقع والتأثير البالغ على المستويين العربي والدولي. نثمّن عالياً الدور الرائد للمملكة في المنطقة، ولا سيما في دعمها المستمر للبنان، وفي إصرارها على الدفع نحو حلّ الدولتين والإعتراف بالدولة ".

ختم: "ستبقى المملكة شقيقة كبرى وسندًا أساسيًا للبنان وللقضايا العربية العادلة".

كذلك كتب لـ" " أحمد منصة "إكس": في اليوم الوطني السعودي 95، أحر التهاني إلى قيادة المملكة وشعبها، وكل الفخر، كلبنانيين وعرب، بـمسيرة 95 عاماً من العز الذي يتجدد اليوم بـ رؤية 2030 ، ويتجلى بدور المملكة القيادي والريادي، عربياً ودولياً، كما شهدناه بالأمس في قمة نيويورك لحل الدولتين، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة. كل عام والمملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها بخير وعزّ ورخاء. وكل عام والمملكة سند وصمام أمان لكل أشقائها، ومنهم لبنان. عزّها كان وسيبقى عزاً لكل العرب ونموذجاً في التمسك بالقيم الأصيلة وصناعة المستقبل . "

دبوسي

بدوره هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني ال95، وتمنى لها "المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم والتطور الذي يليق بحاضنة العرب والمسلمين". مؤكدا أن "لبنان لن ينسى للسعودية وقوفها الدائم إلى جانبه ودعمها لأمنه وإستقراره وإقتصاده، متطلّعًا إلى شراكة مثمرة وخصوصا أن لبنان الذي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي"

و أضاف: " إننا في طرابلس الكبرى نأمل أن تبصر المنظومة الإقتصادية النور بقرار من الحكومة ،وبدعم من الأشقاء العرب وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي نرى فيها الشقيقة الكبرى وحاضنة العرب والمسلمين وقبلة أنظار العالم بفعل طموحات ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 والتي من شأنها أن تجعل المملكة رأسا في معادلة التطور والتكنولوجيا والعلم والقوة في المنطقة والعالم".

ختم:"نهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني ال95، نتمنى لها سنوات عدة من الاستقرار والازدهار والأمن والاستقرار لتبقى المرجع العربي والإقليمي والدولي الذي نفخر به جميعًا".

البعريني

كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "في اليوم الوطني للمملكة العربية السعوديّة، نهنّئ قيادتها وشعبها الشقيق، ونجدّد اعتزازنا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا. السّعودية كانت ولا تزال سندًا للبنان في أصعب الظروف، ونتمنّى لها دوام العزّ والازدهار"

أحمد الخير