بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. تهاني لبنانية

ريفي
كذلك هنأ النائب اللواء أشرف ريفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في يومها الوطني.
وقال في بيان:"هذا اليوم الذي يجسّد مسيرة بناء ومساراً طويلاً من الجهد الذي أنتج الدور والموقع والتأثير البالغ على المستويين العربي والدولي. نثمّن عالياً الدور الرائد للمملكة في المنطقة، ولا سيما في دعمها المستمر للبنان، وفي إصرارها على الدفع نحو حلّ الدولتين والإعتراف بالدولة الفلسطينية".
ختم: "ستبقى المملكة شقيقة كبرى وسندًا أساسيًا للبنان وللقضايا العربية العادلة".
بدوره هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني ال95، وتمنى لها "المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم والتطور الذي يليق بحاضنة العرب والمسلمين". مؤكدا أن "لبنان لن ينسى للسعودية وقوفها الدائم إلى جانبه ودعمها لأمنه وإستقراره وإقتصاده، متطلّعًا إلى شراكة مثمرة وخصوصا أن لبنان الذي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي"
ختم:"نهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني ال95، نتمنى لها سنوات عدة من الاستقرار والازدهار والأمن والاستقرار لتبقى المرجع العربي والإقليمي والدولي الذي نفخر به جميعًا".
وشدد النائب أحمد الخير في بيان على أن "عزّنا كبير بأخوّتنا مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في اليوم الوطني الـ 95، الذي يختصر مسيرة مجد وعز وصناعة مستقبل نفتخر بها جميعاً، وبما تقدمه من نموذج قيادي متقدم عبر رؤية_2030 التي أرساها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن سبقه من ملوك عظام كرسوا وحدة المملكة ودورها العربي والدولي المؤثر".
وتوجه في المناسبة بتحية تقدير إلى السعودية "على ما تقدمه لـلبنان للخروج من أزماته وبناء مستقبله على أسس ثابتة من الإصلاح والعدالة وتطبيق دستور الطائف".
وختم الخير بالقول :"دام "عزّ" المملكة، ودامت أخوّتنا معها، ودامت رايتها خفّاقة بالعزّ والمجد".
اضاف:"من لبنان، الذي تجمعه بالمملكة أواصر الأخوة والتاريخ، نرى في ازدهار هذا البلد العربي الشقيق واستقراره دعامةً أساسيةً لأمن وأمان المنطقة ورخاء شعوبها".
وختم: "كل عام والمملكة بخير وأمان".
بدوره كتب رئيس حزب" الوفاق الوطني" بلال تقي الدين على حسابه على منصة " إكس ":" لمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 95 نهنئ المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً متمنين للمملكة المزيد من التقدم والازدهار".
اضاف:" كانت المملكة دائماً تقف بجانب لبنان دون أي شروط وكل ما هو يعنيها هو بقاء العلاقة بين البلدين الشقيقين" ، متمنياً بأن" تتحقق جميع مشروعاتها في التجديد والنهضة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030" .
وختم:"كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وسلام ".
كذلك كتب بهاء الحريري على منصة" اكس": "في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أتقدّم بالتهنئة الحارّة لقيادة المملكة وشعبها الكريم.
لقد شكّلت السعودية دومًا سندًا للبنان وشعبه في أصعب الظروف، ونأمل أن تبقى هذه العلاقة الأخوية نموذجًا للتعاون العربي. كل عام والمملكة بخير وتقدّم وازدهار".