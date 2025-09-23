Advertisement

لبنان

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. تهاني لبنانية

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1420396-638942208606333232.png
Doc-P-1420396-638942208606333232.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة اليوم الوطني السعودي هنأ عدد من السياسيين في لبنان السعودية.
Advertisement
 
مخزومي
 
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "في اليوم الوطني السعودي 95 الذي لا يُجسّد فقط تاريخًا عريقًا، بل يُعبّر عن مستقبل واعد تقوده رؤية 2030 التي أرست دعائم نهضة شاملة في مختلف القطاعات، أتقدم بأحرّ التهاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، متمنّيًا للمملكة دوام التقدّم والازدهار والمزيد من الإنجازات التي تُلهم المنطقة بأسرها".
 
وأضاف: "لبنان، الذي تربطه بالمملكة علاقة متينة وروابط تاريخية راسخة، يثمّن دائمًا مواقفها الداعمة له ولشعبه في أصعب الظروف ومختلف المحطات".
 

 

ريفي

كذلك هنأ النائب اللواء أشرف ريفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في يومها الوطني.

وقال في بيان:"هذا اليوم الذي يجسّد مسيرة بناء ومساراً طويلاً من الجهد الذي أنتج الدور والموقع والتأثير البالغ على المستويين العربي والدولي. نثمّن عالياً الدور الرائد للمملكة في المنطقة، ولا سيما في دعمها المستمر للبنان، وفي إصرارها على الدفع نحو حلّ الدولتين والإعتراف بالدولة الفلسطينية".

ختم: "ستبقى المملكة شقيقة كبرى وسندًا أساسيًا للبنان وللقضايا العربية العادلة".

 
كذلك كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على منصة "إكس": في اليوم الوطني السعودي 95، أحر التهاني إلى قيادة المملكة وشعبها، وكل الفخر، كلبنانيين وعرب، بـمسيرة 95 عاماً من العز الذي يتجدد اليوم بـ رؤية 2030 ، ويتجلى بدور المملكة القيادي والريادي، عربياً ودولياً، كما شهدناه بالأمس في قمة نيويورك لحل الدولتين، دعماً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف حرب الإبادة على غزة. كل عام والمملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها بخير وعزّ ورخاء. وكل عام والمملكة سند وصمام أمان لكل أشقائها، ومنهم لبنان. عزّها كان وسيبقى عزاً لكل العرب ونموذجاً في التمسك بالقيم الأصيلة وصناعة المستقبل."
 
دبوسي
 

بدوره هنأ رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني ال95، وتمنى لها "المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم والتطور الذي يليق بحاضنة العرب والمسلمين". مؤكدا أن "لبنان لن ينسى للسعودية وقوفها الدائم إلى جانبه ودعمها لأمنه وإستقراره وإقتصاده، متطلّعًا إلى شراكة مثمرة وخصوصا أن لبنان الذي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي"

وأضاف: " إننا في طرابلس الكبرى نأمل أن تبصر المنظومة الإقتصادية النور بقرار من الحكومة اللبنانية ،وبدعم من الأشقاء العرب وخصوصاً المملكة العربية السعودية التي نرى فيها الشقيقة الكبرى وحاضنة العرب والمسلمين وقبلة أنظار العالم بفعل طموحات ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 والتي من شأنها أن تجعل المملكة رأسا في معادلة التطور والتكنولوجيا والعلم والقوة في المنطقة والعالم".

ختم:"نهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني ال95، نتمنى لها سنوات عدة من الاستقرار والازدهار والأمن والاستقرار لتبقى المرجع العربي والإقليمي والدولي الذي نفخر به جميعًا".

 
البعريني
من جهته كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "في اليوم الوطني للمملكة العربية السعوديّة، نهنّئ قيادتها وشعبها الشقيق، ونجدّد اعتزازنا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا. السّعودية كانت ولا تزال سندًا للبنان في أصعب الظروف، ونتمنّى لها دوام العزّ والازدهار"
 
أحمد الخير

وشدد النائب أحمد الخير  في بيان على أن "عزّنا كبير بأخوّتنا مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، في اليوم الوطني الـ 95، الذي يختصر مسيرة مجد وعز وصناعة مستقبل نفتخر بها جميعاً، وبما تقدمه من نموذج قيادي متقدم عبر  رؤية_2030  التي أرساها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن سبقه من ملوك عظام كرسوا وحدة المملكة ودورها  العربي والدولي المؤثر".

وتوجه في المناسبة بتحية تقدير إلى السعودية "على ما تقدمه لـلبنان للخروج من أزماته وبناء مستقبله على أسس ثابتة من الإصلاح والعدالة وتطبيق دستور الطائف".

وختم الخير بالقول :"دام "عزّ" المملكة، ودامت أخوّتنا معها، ودامت رايتها خفّاقة بالعزّ والمجد".

 
بدر
أما النائب نبيل بدر فكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "في اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، نهنّئ المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، بهذا العيد الذي يجسّد معاني الوحدة والإنجاز، ويؤكد أن ما حققته من نهضة ومكانة رفيعة هو فخر لكل بلد عربي". 

اضاف:"من لبنان، الذي تجمعه بالمملكة أواصر الأخوة والتاريخ، نرى في ازدهار هذا البلد العربي الشقيق واستقراره دعامةً أساسيةً لأمن وأمان المنطقة ورخاء شعوبها".

وختم: "كل عام والمملكة بخير وأمان".

 
تقي الدين

بدوره كتب رئيس حزب" الوفاق الوطني" بلال تقي الدين على حسابه على منصة " إكس ":" لمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 95 نهنئ المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً متمنين للمملكة المزيد من التقدم والازدهار".

اضاف:" كانت المملكة دائماً تقف بجانب لبنان دون أي شروط وكل ما هو يعنيها هو بقاء العلاقة بين البلدين الشقيقين" ، متمنياً  بأن" تتحقق جميع مشروعاتها في التجديد والنهضة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030" .

وختم:"كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وسلام ".

عبد المسيح
وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة"اكس":" كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بخير وعزّة وازدهار، ودامت أرض الحرمين رمزاً للوحدة والقوة والنهضة".

 

بهاء الحريري
 

كذلك كتب بهاء الحريري على منصة" اكس": "في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أتقدّم بالتهنئة الحارّة لقيادة المملكة وشعبها الكريم.

‏لقد شكّلت  السعودية‬⁩ دومًا سندًا  للبنان‬⁩ وشعبه في أصعب الظروف، ونأمل أن تبقى هذه العلاقة الأخوية نموذجًا للتعاون العربي. ‏كل عام والمملكة بخير وتقدّم وازدهار".

 
مواضيع ذات صلة
تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف
lebanon 24
23/09/2025 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العماد هيكل في أمر اليوم بمناسبة العيد الثمانين للجيش: سنبقى الضامن لجميع اللبنانيين
lebanon 24
23/09/2025 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال أميركا.. هذه الطرقات ممنوع المرور عليها اليوم
lebanon 24
23/09/2025 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لليوم الثاني.. تهاني للأمن العام في عيده الـ80
lebanon 24
23/09/2025 16:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الأمين العام

الحريري على

الفلسطينية

اللبنانية

المستقبل

السعودية

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:54 | 2025-09-23
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
08:16 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24