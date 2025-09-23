هذه كانت مهمات الدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت 94 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:اخماد حرائق: 73: أعشاب: 46، أحراج: 2، أعشاب وأشجار: 4، أشجار مثمرة: 5، آليات متنوعة: 2، مؤسسات: 4، كهرباء: 2، منازل: 2، نفايات: 5، خيم: 1،انقاذ: 1اسعاف: 13: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 2، نقل مرضى: 3، نقل جثث: 1خدمات عامة: 5سلامة عامة: 2