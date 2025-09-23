الجيش.. تفجير ذخائر في هذه المنطقة

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"بتاريخ 23 /9 /2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 10.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي مارون الراس – وبليدا – ".