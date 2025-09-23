Advertisement

لبنان

الجيش.. تفجير ذخائر في هذه المنطقة

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:15
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 23 /9 /2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 10.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي مارون الراس – بنت جبيل وبليدا – مرجعيون".
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

بنت جبيل

مرجعيون

جبيل

بليد

